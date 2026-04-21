Salud presentó a las provincias el proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental

El ministro Mario Lugones encabezó un encuentro del Consejo Federal de Salud donde también se abordó la distribución de vacunas y la cobertura de medicamentos de alto costo.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, encabezó una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), en la que se presentó a las jurisdicciones el proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, recientemente ingresado al Congreso.

El encuentro reunió a los titulares de las carteras sanitarias de todo el país con el objetivo de fortalecer el trabajo federal en materia sanitaria. La agenda incluyó además el nuevo cronograma de distribución de vacunas del Calendario Nacional y la estrategia de cobertura de medicamentos oncológicos y de alto costo para 2026 y 2027.

La exposición del proyecto estuvo a cargo de la directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Liliana González, quien explicó que la iniciativa busca mejorar la respuesta del sistema ante situaciones que, bajo la normativa actual, no encuentran suficiente amparo.

Entre los puntos centrales, la propuesta apunta a facilitar los procesos de internación en casos de riesgo, con el objetivo de prevenir episodios de violencia, suicidios y otras situaciones críticas que requieren tratamiento oportuno.

Durante la reunión, el secretario de Gestión Administrativa, Guido Giana, presentó el nuevo mecanismo de adquisición de medicamentos de alto costo y oncológicos, basado en licitaciones directas con laboratorios para mejorar precios y agilizar entregas.

Según se informó, la proyección para 2026 prevé un aumento del 27,38% en pacientes asistidos y un incremento del 66,29% en el gasto.

También se abordó la actualización del cronograma de distribución de vacunas del Calendario Nacional, acordado junto a la Organización Panamericana de la Salud. Entre el 23 y el 28 de abril se enviarán nuevas dosis a las provincias, incluyendo BCG, Hepatitis B, Pentavalente, Triple bacteriana, Varicela, Meningococo B y VPH.

En el mismo encuentro, el director general de Logística y Procesos, Juan Pablo Saulle, informó avances de la campaña de vacunación antigripal 2026, destacando mayor cobertura en personal de salud y un incremento del 46% en la inmunización de mayores de 65 años respecto del año anterior.