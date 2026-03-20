Salarios vs inflación: el poder adquisitivo no mejora y los servicios presionan a la clase media

Un informe de Focus Market revela que los salarios empataron con la inflación, pero no lograron recuperar poder de compra. El mayor impacto se da en servicios, que consumen cada vez más ingreso familiar.

Un informe de la consultora Focus Market advirtió que el salario promedio del sector privado registrado en Argentina empató con la inflación en términos acumulados, pero sin lograr una mejora sostenida del poder adquisitivo.

Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, los salarios crecieron 251,93%, apenas por encima de la inflación (249,40%), lo que configura un equilibrio estadístico que, en la práctica, no se traduce en una mejora real para los trabajadores.

Fuerte caída del ingreso en el inicio del período

El estudio destaca que el mayor deterioro se produjo entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, cuando los salarios aumentaron 81,8%, pero la inflación alcanzó el 93,3%, generando una fuerte pérdida del poder adquisitivo en pocos meses.

En ese período, el salario real cayó hasta niveles cercanos a los $500.000 a precios constantes, marcando el punto más crítico del análisis.

Recuperación parcial, pero sin consolidarse

A partir de mediados de 2024 comenzó una recuperación parcial, impulsada por ajustes salariales y negociaciones paritarias. Sin embargo, esta mejora fue irregular y sin una tendencia sostenida, con picos vinculados al cobro del aguinaldo que luego se diluyen por la inflación.

Para marzo de 2026, el salario real se ubicaría en torno a los $524.000 a valores constantes, prácticamente el mismo nivel que a fines de 2023.

Servicios: el principal golpe al bolsillo

El informe advierte que el mayor problema no está en los alimentos, sino en los servicios, que aumentaron su peso dentro del gasto familiar.

En marzo de 2025, dos salarios cubrían 1,77 canastas de servicios

En marzo de 2026, esa relación cae a 1,14 canastas

Además, el porcentaje del ingreso destinado a servicios subió de 56,4% a 87,3%, reflejando el impacto de tarifas, transporte y comunicaciones en la economía del hogar.

Alimentos: mejor desempeño relativo

A diferencia de los servicios, la canasta alimentaria mostró una evolución más favorable.

En noviembre de 2023 se podían comprar 5,64 canastas

En marzo de 2025, 6,76 canastas

En marzo de 2026, 6,24 canastas

Esto indica que el peso de los alimentos en el ingreso se mantiene relativamente estable, en torno al 16%, incluso por debajo del inicio del período.

Un nivel de ingresos aún por debajo de años anteriores

El informe también señala que, en perspectiva histórica, el salario formal sigue cerca de un 20% por debajo en términos reales respecto de 2017, lo que evidencia una pérdida estructural del poder adquisitivo.

Perspectivas: estabilidad sin mejora real

Según el análisis, la desaceleración inflacionaria permitió cierta estabilidad, pero no alcanza para consolidar una recuperación sostenida del salario real.

“El desafío no es solo evitar que los salarios pierdan contra la inflación, sino recuperar y sostener el poder adquisitivo en el tiempo”, explicó Damián Di Pace, director de Focus Market.

Un equilibrio frágil para la clase media

El informe concluye que el escenario actual muestra un equilibrio precario: los salarios dejaron de caer con fuerza, pero tampoco logran mejorar de manera consistente.

En este contexto, la presión de los servicios y la volatilidad inflacionaria siguen condicionando el nivel de vida de la clase media argentina, que enfrenta un escenario de ingresos estancados y gastos en alza.