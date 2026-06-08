Salario Mínimo en junio: cuánto es y cómo impacta en jubilaciones, asignaciones y programas sociales

El Gobierno fijó el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil en $367.800 para trabajadores mensualizados. La actualización también influye en prestaciones sociales, jubilaciones y límites de acceso a distintos beneficios.

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) fue actualizado nuevamente en junio de 2026 y quedó establecido en $367.800 para trabajadores mensualizados que cumplen una jornada laboral completa. Para los trabajadores jornalizados, el valor por hora se fijó en $1.839.

La actualización fue definida por el Gobierno nacional mediante la Resolución 9/2025, luego de que no se alcanzara un acuerdo entre sindicatos y empresarios en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

El nuevo monto representa un incremento de $4.800 respecto a mayo, cuando el salario mínimo era de $363.000, lo que equivale a una suba del 1,32%.

Próximos aumentos previstos

Según el cronograma oficial, el salario mínimo continuará actualizándose en los próximos meses:

Julio 2026: $372.400

$372.400 Agosto 2026: $376.600

Luego de agosto, será necesario convocar nuevamente al Consejo del Salario para definir nuevos incrementos.

Cómo se calcula el Salario Mínimo

El SMVM constituye el ingreso mínimo que debe percibir un trabajador registrado por una jornada legal completa. Su actualización suele surgir de negociaciones entre el Estado, los empleadores y los representantes sindicales.

Sin embargo, cuando no existe consenso entre las partes, el Poder Ejecutivo puede fijar los valores por decreto, tal como ocurrió en esta oportunidad.

Impacto en jubilaciones y asignaciones

El Salario Mínimo no solo funciona como referencia para los trabajadores registrados, sino que también influye en numerosos programas sociales y prestaciones.

Entre los valores vigentes durante junio se destacan:

Jubilación mínima: $674.976,99 (incluye bono y aguinaldo).

$674.976,99 (incluye bono y aguinaldo). PUAM: $553.981,59.

$553.981,59. Pensión no contributiva por invalidez y vejez: $493.483,89.

$493.483,89. Asignación Universal por Hijo (AUH): $144.932.

$144.932. AUH por discapacidad: $471.915.

$471.915. Asignación Familiar por Hijo: $72.474.

Además, el SMVM se utiliza para establecer topes de ingresos y requisitos de acceso a diferentes beneficios estatales.

Reclamos por la pérdida del poder adquisitivo

La actualización del 1,32% quedó por debajo del último dato de inflación informado por el INDEC, que fue del 2,6%. Por ese motivo, diversos sectores sindicales cuestionaron los aumentos establecidos y reclamaron nuevas revisiones para evitar una mayor pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

El debate sobre la actualización del salario mínimo continuará en los próximos meses, en un contexto donde la evolución de la inflación sigue siendo uno de los principales factores que impactan en los ingresos de trabajadores y beneficiarios de programas sociales.