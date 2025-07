Ruidos y tensión en el Gabinete: analizan cambios para la segunda etapa de gestión 

​

Luego de las elecciones de octubre, cuando el gobierno nacional comience la segunda etapa de su gestión, puede haber modificaciones en el gabinete nacional. Si bien algunos nombres ya empezaron a sonar, aún es una incógnita quiénes serán los protagonistas de esos cambios. Dentro del Gobierno, mientras terminan de cerrar el acuerdo con el PRO y de delinear cómo se conformarán las listas para competir con el peronismo en la Provincia de Buenos Aires, se recrudecen las internas.

En principio podría haber algunos cambios en el gabinete durante las próximas semanas porque el 8 de julio vencen las facultades delegadas que el Congreso de la Nación le aprobó a Javier Milei. El ministerio de Desregulación fue creado en base a esas facultades y, por ende, el presidente deberá buscarle un nuevo destino a Federico Sturzenegger.

También habrá cambios en la vocería en los próximos meses porque en diciembre, cuando tenga que asumir como legislador porteño, Manuel Adorni dejará su cargo. En su lugar, como secretario de Comunicación, quedará Javier Lanari, quien hoy conduce la subsecretaría de prensa. Sin embargo, él no ocupará el rol de vocero, ni tampoco dará las conferencias de prensa semanales. Todavía no está definido quién ocupará ese rol. La intención de Karina Milei es clara, y es la de no perder espacios en la estructura gubernamental. Además, buscará ganar otros.

El otro vértice del triángulo de hierro, Santiago Caputo, sostiene un vínculo tenso con Karina y, sobre todo, con los Menem: Martín y Lule. Ellos son los armadores de la hermana del Presidente y quienes tienen experiencia y contactos en el territorio. A la secretaria general de la presidencia, en caso de que la interna con Caputo siga escalando, le será complicado deshacerse del asesor estrella. Durante todo este primer tramo de la gestión, Caputo acumuló poder, lugares en el gabinete y cultivó relaciones que lo hacen una figura muy difícil de desplazar. Quienes conocen a Javier Milei aseguran que el Presidente “sabe todo”, y está al tanto lo que está pasando entre ambos sectores, y que siempre “elige a Karina sin importar a quién tiene enfrente”. Sin embargo, por ahora, prefiere “hacer equilibrio”, y esperar.

La semana pasada Milei cerró un acto en La Plata que organizó Sebastián Pareja junto a los Menem y Karina, y se sacó fotos con ellos muy sonriente. En otro discurso que dio en un foro empresario, en tanto, elogió a Caputo. Lo cierto es que el malestar entre los dos sectores comenzó a crecer porque la agrupación que lidera el asesor de Milei denominado “Las Fuerzas del Cielo”, no está teniendo lugar en el armado de las listas. No tuvieron representantes en las listas de CABA y todo parecería indicar que tampoco los tendrán en las listas de la provincia de Buenos Aires.

El martes a las 9.30, en medio de un clima tenso, Milei encabezará una reunión de gabinete en Casa Rosada. Por más que desde el oficialismo niegan todo tipo de modificaciones en el gabinete y dicen que todo seguirá igual, después de las elecciones de medio término es habitual que los gobiernos hagan cambios en los ministerios y ese podría ser también el caso de la gestión actual. Durante los últimos días, de hecho, crecieron los rumores de que habría modificaciones, por ejemplo, en la jefatura de gabinete que conduce Guillermo Francos.

La semana pasada los gobernadores, que hasta ahora –en su gran mayoría– venían acompañando casi de manera incondicional al gobierno en el Congreso, tuvieron el primer gesto de confrontación directa con la Casa Rosada. En una reunión en el Consejo Federal de Inversiones a la que asistieron todos los mandatarios provinciales (o sus representantes), Francos decidió no ir y enviar a su segundo, el secretario de Interior, Lisandro Catalán. Él fue acompañado por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Los funcionarios llevaron una propuesta que no convenció a los gobernadores y ellos difundieron un proyecto de ley que, dicen, presentarán en el Congreso durante los próximos días para recuperar fondos que el gobierno nacional les niega.

Si bien los gobernadores aseguran que ya conversaron con los titulares de la mayoría de los bloques opositores y no descartan presentar otros proyectos para presionar a LLA e intentar conseguir más recursos, aún no los presentaron. Además, amenazan con dejar de acompañar los vetos de Javier Milei. Ellos saben que en las elecciones de octubre el Congreso se puede pintar de violeta y entienden que ahora es el momento para presionar por los fondos que les corresponden y les niegan. Este martes, sin embargo, los ministros de economía de las provincias se volverán a juntar con Guberman para intentar llegar a un nuevo acuerdo.

En ese contexto de tensión con los mandatarios provinciales, comenzó a crecer el rumor de que Francos, después de los comicios, sería reemplazado y el nombre que circuló fue el del vocero, Manuel Adorni. Adorni es hombre de Karina Milei y ella podría querer tener bajo su control ese puesto tan importante en el organigrama gubernamental.

En ese caso también habría que ver qué sucede con Lisandro Catalán, secretario de Interior, quien es segundo de Francos y mantiene el diálogo diario con los gobernadores. Él podría ser candidato en la provincia de Tucumán, de donde es oriundo, y ser reemplazado por alguno de los Menem. “Aún nada está definido”, dicen en los pasillos de Balcarce 50 y aclaran que “todo puede pasar”. Sin embargo, recuerdan que “Karina mantiene diálogo con los distintos funcionarios y ministros, pero nunca muestra sus cartas”.

Tal fue el nivel de los trascendidos durante los últimos días que el vocero Manuel Adorni tuvo que salir en su última conferencia de prensa a aclarar que él “siente admiración”, por Francos y que la tarea del ministro coordinador es “ser el puente entre la visión política y la acción concreta de este gobierno”. “Esto va para aclarar cualquier maliciosa nota que hubo estos días involucrándome a mí y a Francos en una realidad que solo tienen algunos en sus mentes”, indicó.

Mientras todo eso ocurre, la Libertad Avanza sigue con las negociaciones con el PRO, por ahora, sin llegar a un acuerdo formal. Los dos que se sientan hace meses en la mesa de diálogo por parte del partido amarillo con Karina y sus armadores son los diputados nacionales Diego Santilli y Cristian Ritondo. También el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Los tres estarían interesados en ocupar cargos en el gabinete nacional. Se especula con que a Santilli le interesaría la cartera de Seguridad, a Montenegro el ministerio de Justicia y se dijo que Ritondo tiene particular interés por estar al frente de la Secretaría de Inteligencia. Desde la Casa Rosada desmienten esas versiones y dicen que, no solo no están pidiendo esos cargos, sino que tampoco se los darían en caso de que lo hicieran.