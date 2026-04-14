Rosatti pidió el acatamiento obligatorio de fallos de la Corte y habló de seguridad jurídica para inversiones

El presidente de la Corte Suprema destacó la necesidad de dar previsibilidad al sistema judicial para fortalecer la llegada de inversiones. Lo hizo durante una exposición en el AmCham Summit 2026 ante empresarios.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, sostuvo que los fallos del máximo tribunal deben tener “acatamiento obligatorio” por parte de los tribunales inferiores.

El magistrado remarcó que la medida es clave para garantizar previsibilidad en el sistema institucional y generar condiciones más estables para la llegada de inversiones al país.

Declaraciones en el AmCham Summit 2026

Las definiciones fueron realizadas durante su participación en el AmCham Summit 2026, un encuentro que reúne a referentes del sector empresario y político con compañías de Estados Unidos.

En ese marco, Rosatti subrayó la importancia de la institucionalidad como pilar del desarrollo económico y advirtió que la falta de criterios uniformes en la Justicia puede afectar decisiones clave para el sector privado.

Inversiones y previsibilidad: el eje del mensaje

Durante su exposición, el titular del máximo tribunal planteó que las inversiones pueden verse condicionadas no solo por cuestiones económicas, sino también por interpretaciones judiciales o normativas.

En ese sentido, ejemplificó que conflictos vinculados a tratados internacionales, tasas municipales o normas ambientales pueden impactar directamente en la concreción de proyectos.

“Seguridad jurídica para todos o no es seguridad”

Rosatti enfatizó que la Corte debe unificar criterios para garantizar estabilidad en las decisiones judiciales.

“La seguridad jurídica tiene que ser para todos o, si no, no es segura”, sostuvo, al remarcar que la previsibilidad es clave tanto para quienes invierten como para quienes reciben inversiones.

Debate institucional y mensaje al sistema judicial

El juez también señaló que las decisiones del máximo tribunal deben ser respetadas de manera obligatoria para evitar incertidumbre en los procesos judiciales.

Su intervención se dio en un contexto de debate sobre el rol de la Justicia en la economía y su impacto en la confianza de los mercados, uno de los ejes centrales del encuentro empresarial.