Riesgo país argentino cae casi 50 puntos tras alto el fuego entre EEUU e Irán

La noticia del alto el fuego bilateral y la reapertura parcial del Estrecho de Ormuz impulsó una fuerte recuperación de los bonos argentinos en Nueva York, mientras los mercados globales reaccionaron con optimismo.

El riesgo país de la Argentina registró una caída significativa en la previa de la apertura de los mercados locales, en medio de la euforia global tras el anuncio de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán. El indicador se ubicó en 551 puntos básicos, casi 50 unidades por debajo de los 610 registrados al cierre de la jornada anterior, lo que representa una baja del 9,67% según el índice EMBI elaborado por JP Morgan.

Los bonos soberanos argentinos operaban en Nueva York con subas de entre 1,2% y 2,4%, impulsados por la reducción de tensiones geopolíticas y la reapertura parcial del Estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de energía. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la suspensión de ataques por dos semanas, mientras que Irán confirmó que coordinará el paso seguro por el estrecho durante ese período.

El movimiento también provocó un desplome en los precios internacionales del petróleo: el Brent cayó casi 14% hasta los 94 dólares y el WTI retrocedió 16%, hasta 95 dólares. Esta baja impactó en las acciones de empresas petroleras argentinas que cotizan en Nueva York, con descensos de más del 6% en YPF y Vista.

Paralelamente, los futuros bursátiles estadounidenses treparon fuertemente: S&P 500 subió 2,7%, Nasdaq 100 ganó 3,5% y Dow Jones 2,5%, reflejando un renovado apetito por el riesgo en los mercados globales. Analistas destacan que la caída del crudo podría reducir la presión inflacionaria y abrir la puerta a posibles recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

El alivio internacional benefició directamente a los activos argentinos, aunque persiste incertidumbre sobre la estabilidad de la tregua y su impacto duradero en los mercados locales y emergentes. La evolución del riesgo país en los próximos días dependerá de la consolidación del alto el fuego y de la reacción de los bancos centrales ante la volatilidad energética y financiera.