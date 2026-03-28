Revés judicial histórico: anulan la condena contra Argentina por el caso YPF en Estados Unidos

Una corte de apelaciones de Nueva York dejó sin efecto el fallo que obligaba al país a pagar más de USD 16.000 millones por la expropiación de YPF.

En un giro clave y de alto impacto económico, la Justicia de Estados Unidos anuló la condena contra Argentina en el juicio por la expropiación de YPF, que obligaba al país a pagar más de USD 16.000 millones.

La decisión fue tomada por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que dejó sin efecto el fallo de primera instancia dictado por la jueza Loretta Preska.

Un fallo que cambia el escenario para Argentina

La resolución representa un hecho histórico en un litigio que lleva más de una década y que había generado fuerte preocupación por su impacto en las finanzas del país.

En primera instancia, la magistrada había ordenado un resarcimiento que, con intereses, ya ascendía a unos USD 18.000 millones.

Con esta nueva decisión, ese escenario queda momentáneamente sin efecto, en lo que se interpreta como una victoria judicial para Argentina.

El juicio por la expropiación de YPF

El conflicto se originó tras la estatización de YPF en 2012, cuando el Estado argentino recuperó el control de la petrolera.

A partir de allí, se inició una extensa disputa judicial en tribunales estadounidenses por la forma en que se llevó adelante la operación y las compensaciones a accionistas.

Qué puede pasar ahora

Si bien el fallo de la Cámara de Apelaciones marca un punto de inflexión, el proceso judicial no necesariamente está cerrado.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que podrían presentarse nuevas apelaciones, por lo que el litigio aún podría continuar en instancias superiores.

Impacto económico y político

La anulación de la condena reduce, al menos por ahora, un pasivo potencial millonario para el país y genera alivio en medio de un contexto económico complejo.

Además, el caso YPF se convirtió en uno de los juicios internacionales más relevantes para Argentina en los últimos años, tanto por el monto en disputa como por sus implicancias legales y políticas.