Revelan cuándo sería la visita del Papa a la Argentina: las fechas que ya tendría reservadas

El periodista Sergio Rubín aseguró que el Papa ya tendría reservado en su agenda un viaje a Sudamérica entre el 4 y el 18 de noviembre, con una visita prevista a la Argentina.

La esperada visita del Papa a la Argentina volvió a cobrar fuerza luego de que el periodista especializado en información del Vaticano, Sergio Rubín, revelara que el Pontífice ya tendría bloqueado un período de su agenda para realizar una gira por Sudamérica.

Según explicó durante una entrevista televisiva, el viaje estaría previsto entre el 4 y el 18 de noviembre, lapso en el que el Papa no tendría actividades oficiales programadas en Roma.

De acuerdo con Rubín, ese espacio en la agenda estaría destinado a una gira que incluiría Perú, Uruguay y Argentina, aunque aclaró que todavía resta el anuncio oficial del Vaticano con el cronograma definitivo.

Qué se sabe hasta el momento

El periodista sostuvo que la decisión de reservar esas fechas ya estaría tomada y que ahora resta definir la cantidad de días que permanecerá en cada país y las ciudades que integrarán el recorrido.

“Lo que resta ahora es que el Vaticano lo anuncie, precise la cantidad de días que va a estar en cada país y, en una segunda etapa, informe qué ciudades visitará”, explicó.

En ese sentido, indicó que además de Buenos Aires y Luján, también suenan con fuerza Córdoba y Santiago del Estero como posibles destinos dentro del país.

Incluso mencionó que existe la posibilidad de incorporar una ciudad de la Patagonia, aunque aclaró que ese punto todavía no está definido.

La duración de la visita

Durante el intercambio televisivo también se mencionó la posibilidad de que el Papa permanezca tres días en la Argentina.

Sin embargo, Rubín aclaró que esa información aún no está confirmada y que la duración definitiva dependerá de la organización de toda la gira sudamericana.

“Hay que esperar el anuncio oficial”, remarcó el periodista, quien además señaló que en el Vaticano continúan las conversaciones para definir el itinerario definitivo.

Expectativa por el anuncio oficial

La eventual visita genera una enorme expectativa debido a que sería uno de los viajes más esperados desde el inicio del pontificado.

Por el momento, ni el Vaticano ni la Santa Sede difundieron un comunicado oficial confirmando la gira ni las fechas de la visita. La información conocida hasta ahora surge de versiones periodísticas vinculadas a la planificación de la agenda papal.

De confirmarse, el viaje incluiría una recorrida por tres países de Sudamérica y marcaría un hecho histórico para miles de fieles que esperan desde hace años la llegada del Pontífice al país.