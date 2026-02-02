Renunció Marco Lavagna a la dirección del Indec

El economista dejó su cargo este lunes, semanas después de la puesta en marcha del nuevo Índice de Precios al Consumidor. La salida se produce en un contexto de tensiones internas en el organismo y en plena implementación de cambios metodológicos clave.

El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, presentó este lunes su renuncia al frente del organismo, según confirmaron fuentes oficiales. La dimisión se produce luego de que en enero comenzara a aplicarse la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), una de las reformas estadísticas más relevantes de los últimos años.

Lavagna había asumido al frente del Indec el 30 de diciembre de 2019, con el objetivo de consolidar la normalización y transparencia del sistema estadístico nacional. Durante su gestión se dio continuidad al proceso de fortalecimiento institucional iniciado en años anteriores, con énfasis en la credibilidad de los indicadores oficiales.

En el último mes, el Indec puso en marcha el nuevo IPC, que incorpora cambios metodológicos significativos. Entre ellos, la adopción de la clasificación internacional COICOP 2018, la actualización de los ponderadores a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018, y la modificación de los períodos de referencia y de las fórmulas de cálculo.

Además, el relevamiento de precios se modernizó mediante el uso mayoritario de herramientas digitales, ampliando la cobertura a 39 aglomerados y localidades, con una muestra aproximada de 500.000 precios mensuales recolectados en más de 24.500 puntos de venta en todo el país.

La renuncia se da en un contexto de tensiones internas dentro del organismo, vinculadas principalmente a reclamos salariales del personal. Desde sectores gremiales manifestaron preocupación por la salida del funcionario en una etapa clave para la implementación del nuevo índice y reclamaron la preservación de la independencia técnica del Indec.

Por el momento, no se informó quién quedará a cargo del organismo ni si habrá cambios en el cronograma de difusión de los próximos indicadores oficiales.