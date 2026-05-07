Renunció el titular de la OSFA a un mes de asumir en medio de una fuerte crisis del sistema de salud militar

El general retirado Sergio Maldonado dejó la conducción de la obra social de las Fuerzas Armadas en un contexto de problemas financieros, conflictos internos y fallas en las prestaciones médicas.

El general retirado Sergio Maldonado presentó su renuncia como presidente de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), apenas un mes después de haber asumido la conducción del organismo. La decisión se da en medio de una profunda crisis financiera y de funcionamiento dentro del sistema de salud militar.

La salida ya había sido comunicada al ministro de Defensa, Carlos Presti, y se espera su confirmación formal. Mientras tanto, la conducción quedará de manera transitoria en manos del vicepresidente Omar Domínguez.

Crisis en la OSFA: renuncia tras solo un mes de gestión

La renuncia de Maldonado se produce en un escenario complejo para la obra social, que atraviesa dificultades económicas, demoras en pagos a prestadores y problemas en la continuidad de servicios médicos.

El directorio del organismo continuará funcionando con sus vocales actuales, mientras se define quién ocupará la presidencia de manera definitiva.

Un sistema en reestructuración y con tensión financiera

La OSFA fue creada recientemente tras la disolución de la IOSFA, como parte de una reforma del sistema sanitario militar impulsada por el Gobierno nacional mediante el DNU 88/2026.

El nuevo esquema separó la cobertura de las Fuerzas Armadas de la de las fuerzas de seguridad, con el objetivo de mejorar la administración y la sostenibilidad del sistema.

Sin embargo, el organismo comenzó a operar con fuertes restricciones financieras y con deudas acumuladas con prestadores.

Problemas en la cobertura médica y reclamos de afiliados

En distintas regiones del país se registran interrupciones en la cobertura médica, lo que generó preocupación entre afiliados y prestadores.

A esto se suman dificultades de financiamiento vinculadas a obligaciones pendientes de distintas fuerzas, como Gendarmería y Prefectura.

Un caso que generó impacto dentro del sistema

En paralelo a la crisis institucional, tomó relevancia el caso del suboficial retirado Carlos Héctor Velázquez, quien se quitó la vida luego de denunciar falta de cobertura médica tras décadas de aportes al sistema.

El hecho generó conmoción y puso en el centro del debate las falencias del sistema de salud militar en su etapa de transición.

Qué se espera ahora en la OSFA

Con la renuncia de su titular a pocas semanas de asumir, el Gobierno deberá definir una nueva conducción que logre estabilizar el organismo, normalizar las prestaciones y recuperar la confianza de afiliados y prestadores.

La situación deja en evidencia la fragilidad del sistema en su etapa inicial de reorganización y los desafíos que enfrenta la nueva estructura sanitaria militar.