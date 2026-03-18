Renunció el titular de ANSES Fernando Bearzi y asume Guillermo Arancibia

El cambio fue confirmado por el Ministerio de Capital Humano, que avanza en la modernización del organismo y un rediseño de la política social.

El Gobierno nacional oficializó la renuncia del titular de la ANSES, Fernando Bearzi, y designó en su reemplazo a Guillermo Arancibia.

La decisión fue tomada por el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, en el marco de un proceso de reestructuración del organismo previsional.

Cambios en ANSES: los objetivos del Gobierno

Desde el Ejecutivo señalaron que la nueva etapa apunta a modernizar el funcionamiento del organismo, con foco en la digitalización de trámites y la simplificación de gestiones.

La ANSES es el ente encargado de administrar las prestaciones y servicios de la seguridad social en Argentina.

Digitalización y reducción del Estado

Entre las medidas previstas se encuentra la implementación de un plan de retiro voluntario para reducir la planta de personal, en línea con la política de ajuste del gasto público impulsada por el presidente Javier Milei.

El objetivo oficial es hacer más eficiente el organismo y mejorar el acceso de los usuarios a los servicios.

Nuevo esquema de planes sociales

En paralelo, el Ministerio de Capital Humano avanza con un rediseño de la política social que incluye la eliminación de cerca de 900.000 planes sociales.

Estos serán reemplazados por un sistema de vouchers de capacitación laboral, orientado a la formación y la inserción en el mercado de trabajo.

Los beneficiarios ya comenzaron a recibir notificaciones a través de la aplicación Mi Argentina y por correo electrónico.

Una reestructuración más amplia

La salida de Bearzi y la llegada de Arancibia se enmarcan en una transformación más amplia del sistema de asistencia social.

Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es dejar atrás el esquema de intermediación de organizaciones sociales y avanzar hacia un modelo basado en capacitación, empleo y acceso directo a los beneficios.

El cambio en la conducción de ANSES aparece así como una pieza clave dentro de esta nueva etapa.