Renunció el secretario de Finanzas designado por Caputo hace cuatro meses y lo reemplazará Federico Furiase

Alejandro Lew dejó el cargo por “motivos personales”, según confirmó el ministro de Economía Luis Caputo. En su lugar asumirá Federico Furiase, hasta ahora director del Banco Central de la República Argentina y miembro del equipo económico desde el inicio de la gestión.

Este jueves se conoció la renuncia de Alejandro Lew al cargo de secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, función que había asumido hace apenas cuatro meses. La salida fue confirmada por el propio Caputo a través de la red social X, donde informó que la decisión respondió a razones personales.

Según explicaron fuentes oficiales, Lew continuará colaborando como asesor del equipo económico. En el Gobierno señalaron además que la decisión se vincula con el nuevo enfoque que tendrá la política financiera durante 2026, con mayor peso en el mercado interno, un ámbito distinto al perfil técnico del funcionario saliente, especializado en financiamiento externo.

En el mismo anuncio, Caputo confirmó que el reemplazo será Federico Furiase, quien se desempeñaba como director del Banco Central y cuenta con una extensa trayectoria en consultoras económicas y en el ámbito académico. “Agradezco profundamente el compromiso y la dedicación de Alejandro Lew durante su gestión. En los últimos días trabajamos en una transición ordenada”, escribió el ministro.

Lew había asumido en noviembre, tras la salida de Pablo Quirno, y ya había ocupado cargos relevantes en la actual administración, entre ellos director y vicepresidente segundo del BCRA. Previamente, desarrolló su carrera en el sector energético y financiero, con experiencia como CFO de YPF y paso por JP Morgan en Estados Unidos.

Con este cambio, el Gobierno busca asegurar continuidad en la conducción financiera del Palacio de Hacienda, en un año marcado por el ajuste fiscal y la redefinición de la estrategia económica.