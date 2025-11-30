Renunció el abogado de Miguel Calvete que ocupaba un cargo en la Oficina Anticorrupción

Camilo Cordero Fabbri dejó su puesto en la OA tras revelarse que era uno de los abogados de Miguel Calvete, señalado como líder de una estructura de corrupción en la Andis. Su renuncia fue confirmada por el Ministerio de Justicia.

Camilo Cordero Fabbri renunció a su puesto en la Oficina Anticorrupción (OA) después de que se conociera que es uno de los abogados defensores de Miguel Ángel Calvete, señalado como uno de los principales responsables de la estructura de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La dimisión fue confirmada por fuentes del Ministerio de Justicia, organismo del que depende la OA.

La salida de Cordero Fabbri ocurre luego de que se difundiera un hallazgo clave durante un allanamiento realizado el mes pasado en la casa de Calvete, en Defensa al 1400. En la vivienda, que funcionaba como su presunto búnker, los investigadores encontraron un cartel con instrucciones precisas para intentar evitar complicaciones judiciales. Allí se detallaba qué responder ante consultas por empresas vinculadas a la maniobra —como Indecom, Finfox, Profarma, Reposane y Bimax— y se mencionaba explícitamente a Calvete y a su pareja, Guadalupe Muñoz.

El cartel también indicaba cómo actuar ante un allanamiento: “Si es allanamiento (AVISAR), pedir antes de abrir orden de embargo o allanamiento, sacar foto y consultar Dr. Camilo Cordero Fabbri”, seguido del número telefónico del abogado. El mensaje incluía además otro contacto: el del abogado Norberto Manuel Abeledo.

Un conflicto de intereses que forzó la salida

Cordero Fabbri se desempeñaba como coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias dentro de la OA, un rol sensible que implica recibir, caratular y dar trámite a las denuncias que ingresan al organismo. Ocupaba el cargo desde 2016.

Aunque no forma parte de la causa por corrupción en la Andis, Cordero Fabbri sí es abogado defensor de Calvete en otro expediente, donde el empresario fue condenado como explotador de la prostitución ajena y actualmente cumple condena en el penal de Ezeiza. Su vínculo profesional quedó en evidencia con el material secuestrado en el allanamiento, lo que generó un fuerte cuestionamiento público.

Calvete, acusado de liderar una asociación ilícita

En la causa que investiga irregularidades en la Andis, Miguel Ángel Calvete aparece como imputado y acusado de liderar una organización dedicada a realizar negocios ilegales dentro del organismo. Según la investigación, habría actuado como lobbista de laboratorios y habría contado con la colaboración de funcionarios internos que respondían directamente a él.

La renuncia de Cordero Fabbri busca despejar cualquier sospecha de interferencia o conflicto de intereses en la Oficina Anticorrupción, en medio de un caso que sigue generando repercusión política y judicial.