Renunció Daniel Tillard al Banco Nación y será reemplazado por Darío Wasserman

El presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, presentó este martes su renuncia al cargo y será reemplazado por Darío Wasserman, quien hasta ahora se desempeñaba como vicepresidente de la entidad bancaria. La salida fue confirmada oficialmente por el Ministerio de Economía y se da en el marco de una serie de cambios impulsados por el Gobierno nacional.

Un recambio definido por el Ejecutivo

Tillard había sido designado al frente del Banco Nación en diciembre de 2023, mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei. Su reemplazante, Darío Wasserman, asume ahora la conducción del banco público más importante del país, en un contexto de reordenamiento del área económica.

Desde el Gobierno señalaron que el cambio de funciones se suma a la salida ya confirmada de Juan Pazo en ARCA y forma parte de una reconfiguración del gabinete económico tras el triunfo oficialista en las elecciones legislativas nacionales de octubre.

El balance de la gestión de Tillard

En un comunicado oficial, el Ministerio de Economía destacó los principales resultados de la gestión de Daniel Tillard. “Durante su gestión, el banco volvió a trabajar de banco”, afirmaron, y detallaron que se otorgaron 20 mil créditos hipotecarios y que la entidad aumentó su participación de mercado de 12 a 18 puntos.

Además, el texto subraya que estos logros se dieron en un escenario favorecido por las políticas económicas del Gobierno nacional.

Definiciones del funcionario saliente

Según el comunicado, Tillard sostuvo que durante sus dos años de gestión el equipo del Banco Nación cumplió con el mandato de que la institución “vuelva a desempeñar plenamente su rol como banco”, en un contexto de solvencia fiscal y ordenamiento del balance del Banco Central impulsado por la actual administración.

En el cierre, el ahora exfuncionario agradeció la confianza del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, “por haberle brindado la oportunidad de acompañarlos en el proceso de transformación de nuestro país”.