REM 2026: el mercado prevé un dólar a $1.676 y una inflación de 30,5% para fin de año

El Banco Central difundió el nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado y los analistas ajustaron sus proyecciones para inflación, dólar y crecimiento económico. También prevén una desaceleración gradual del IPC en los próximos meses.

Banco Central de la República Argentina publicó este jueves los resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a abril de 2026, donde analistas privados estimaron que el dólar oficial mayorista cerrará el año en torno a los $1.676 y que la inflación acumulada alcanzará el 30,5%.

El informe fue elaborado entre el 28 y el 30 de abril con la participación de 45 consultoras, centros de investigación y entidades financieras locales e internacionales.

El mercado proyecta una desaceleración de la inflación

Según el REM, la inflación de abril se habría ubicado en 2,6%, el mismo valor estimado en el relevamiento anterior.

Para los próximos meses, los analistas prevén una desaceleración progresiva del Índice de Precios al Consumidor (IPC):

Mayo: 2,3%

Agosto: 1,8%

Septiembre: 1,8%

En ese escenario, la inflación interanual proyectada para diciembre de 2026 se ubicó en 30,5%, lo que representa una suba de 1,4 puntos porcentuales frente al informe previo.

El denominado “Top 10” de consultoras con mejores pronósticos históricos calculó una inflación levemente superior para abril, en torno al 2,7%.

REM: cuánto esperan que valga el dólar a fin de año

En materia cambiaria, los especialistas ajustaron a la baja las proyecciones sobre el dólar oficial mayorista.

Para mayo, el consenso del mercado ubicó el tipo de cambio en $1.410, unos $39 menos respecto de la estimación anterior.

En tanto, para diciembre de 2026, el REM proyectó un dólar oficial de $1.676, lo que implicaría una suba interanual del 15,8%.

El grupo Top 10 fue todavía más optimista y estimó que la divisa podría cerrar el año cerca de los $1.611.

Qué esperan los analistas sobre tasas y actividad económica

El relevamiento también incluyó proyecciones sobre tasas de interés y crecimiento económico.

Para mayo, la tasa TAMAR de bancos privados fue estimada en 23,1% de Tasa Nominal Anual (TNA), mientras que para diciembre se espera una baja hacia el 22%.

Respecto de la actividad económica, los analistas redujeron las expectativas de crecimiento para el primer trimestre del año.

El REM calculó que el Producto Bruto Interno (PBI) habría crecido apenas 0,3% entre enero y marzo, un punto porcentual menos que en la proyección anterior.

Sin embargo, para el segundo y tercer trimestre esperan una recuperación más marcada, con avances de 1% y 0,9%, respectivamente.

El crecimiento económico esperado para 2026

Para todo el año, el mercado proyectó un crecimiento promedio del PBI de 2,8%.

El dato representa una corrección a la baja respecto del REM de marzo, cuando los analistas esperaban una expansión mayor de la economía argentina.

El grupo Top 10 volvió a mostrarse más prudente y calculó un crecimiento anual de 2,5%.

Las nuevas proyecciones llegan en un contexto de desaceleración inflacionaria, debate sobre el esquema cambiario y expectativa por las próximas medidas económicas del Gobierno de Javier Milei.