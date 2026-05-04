Reforma laboral: el Gobierno reglamentó la baja de aportes por 4 años para nuevos empleos

El Ejecutivo oficializó un régimen que reduce cargas patronales durante 48 meses para fomentar el empleo formal. Apunta a incorporar desocupados, monotributistas e informales al sistema registrado.

El Gobierno nacional avanzó con la reglamentación de un nuevo esquema laboral que busca incentivar la creación de empleo registrado mediante una fuerte reducción de aportes patronales. La medida, formalizada a través de un decreto, establece beneficios fiscales por un plazo de cuatro años para empleadores que sumen nuevos trabajadores.

El régimen, denominado Incentivo a la Formalización Laboral, apunta principalmente a reducir la informalidad y ampliar la base de trabajadores en relación de dependencia. Para acceder al beneficio, las contrataciones deberán incluir perfiles específicos: personas desocupadas sin empleo registrado en los últimos seis meses, monotributistas sin trabajo en blanco desde diciembre de 2025, ex empleados públicos e individuos que se desempeñaban en la informalidad.

Uno de los puntos centrales del esquema es la significativa reducción de las contribuciones patronales. Durante los primeros 48 meses de la relación laboral, los empleadores abonarán una alícuota del 2% destinada a jubilaciones, asignaciones familiares y el Fondo Nacional de Empleo, a lo que se suma un 3% correspondiente al PAMI.

Desde el Ejecutivo sostienen que la medida busca generar condiciones más atractivas para la contratación en el sector privado, en un contexto marcado por la necesidad de reactivar el mercado laboral y reducir los niveles de empleo no registrado.

No obstante, el decreto establece que este régimen es incompatible con otros beneficios vigentes en materia de reducción de aportes. Por lo tanto, las empresas deberán optar por este esquema al momento de inscribirse ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Con esta iniciativa, el Gobierno apuesta a dinamizar el empleo formal y facilitar la incorporación de trabajadores al sistema, en una estrategia que combina alivio fiscal para empleadores con la regularización de quienes hoy están fuera del circuito laboral registrado.