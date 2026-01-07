Recompensa de $50 millones y tolerancia cero: la respuesta del Gobierno ante los incendios en Puerto Patriada

El Gobierno nacional y la provincia de Chubut lanzaron una recompensa de $50 millones por información sobre los responsables del incendio forestal en Puerto Patriada, que ya arrasó más de 2.000 hectáreas. Diego Santilli y el gobernador Ignacio Torres destacaron la gravedad de los hechos, anunciaron medidas ejemplificadoras y reforzaron el operativo con brigadistas provinciales, nacionales y medios aéreos.

Más de 2.000 hectáreas fueron consumidas por los incendios en Puerto Patriada, en la Comarca Andina de Chubut, y las autoridades activaron un amplio operativo de emergencia para controlar las llamas y proteger a los pobladores. En conferencia de prensa, el ministro del Interior, Diego Santilli, junto al gobernador Ignacio “Nacho” Torres, anunció una recompensa de $50 millones para quienes aporten información que permita identificar y capturar a los responsables.

Investigación de incendios intencionales

Según confirmaron las autoridades y el Ministerio Público Fiscal, los focos de Cholila y Puerto Patriada fueron provocados de manera intencional. Torres subrayó que “vamos a ir a fondo para dar con los responsables; no se trata de una contravención, se puso en riesgo la vida de más de 3.000 turistas y de todos los pobladores”.

El fiscal Carlos Díaz Mayer indicó que se están investigando los inicios del fuego y que en el caso de Puerto Patriada se utilizó un acelerante o nafta, lo que evidencia la intencionalidad. Expertos de siniestros de la Policía Federal y brigadas de investigación locales colaboran en la pesquisa.

Operativo de combate al fuego

Actualmente, unas 300 personas, entre brigadistas provinciales y nacionales, equipos de apoyo y maquinaria pesada, participan en el control de las llamas. Además, se emplean seis medios aéreos, incluidos helicópteros con helibalde y aviones anfibios. La maquinaria terrestre realiza apertura de fajas y ensanchamiento de caminos para detener el avance del fuego.

Las tareas de evacuación preventiva se coordinaron en conjunto con la Subsecretaría de Protección Ciudadana y la Protección Civil Municipal de Epuyén, mientras que el Ministerio de Desarrollo Humano acompaña a familias y productores afectados.

Medidas ejemplificadoras y seguridad comunitaria

Santilli destacó la necesidad de tolerancia cero frente a estos delitos: “No se trata de política, se trata de proteger a los argentinos. Un incendiario es un delincuente y un riesgo para la vida”. Por su parte, Torres remarcó que la prioridad es la seguridad de los vecinos, con control permanente y seguimiento judicial.

Asimismo, se gestiona apoyo económico a los afectados a través del Banco del Chubut, incluyendo la suspensión de cobros de tarjetas y medidas de alivio financiero para productores y prestadores turísticos locales.

Trabajo interprovincial

El gobernador resaltó la colaboración con las provincias de Río Negro y Neuquén, dado que los autores podrían operar de manera coordinada en distintas jurisdicciones. La investigación y las acciones preventivas se realizan de manera conjunta entre fuerzas provinciales, federales y la justicia.

Infraestructura y recursos disponibles

El operativo cuenta con camionetas, autobombas, topadoras, retroexcavadoras, embarcaciones y ambulancias, además de aviones y helicópteros. Los brigadistas trabajan intensamente para controlar los focos activos, proteger viviendas y garantizar la seguridad de las comunidades cercanas.