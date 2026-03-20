Ranking mundial de la felicidad 2026: solo un país de América Latina logró meterse en el top 10

El informe elaborado por la Universidad de Oxford, junto a Gallup y con respaldo de Naciones Unidas, volvió a ubicar a los países nórdicos en lo más alto. La gran sorpresa fue el salto de Costa Rica, único representante latinoamericano entre los diez más felices del mundo.

El nuevo informe global sobre felicidad 2026 evaluó el bienestar percibido en 143 países y confirmó una tendencia que se repite desde hace años: el dominio de Europa, especialmente de las naciones nórdicas.

Por noveno año consecutivo, Finlandia lidera el ranking. Según el estudio, su posición se explica por factores como la estabilidad económica, la confianza institucional, la equidad social y sólidos sistemas de protección estatal.

El podio lo completan Islandia y Dinamarca, reafirmando el predominio de esta región en términos de calidad de vida.

Costa Rica, la gran sorpresa de América Latina

El dato más destacado del informe fue el desempeño de Costa Rica, que alcanzó el cuarto puesto a nivel mundial, marcando un resultado histórico para América Latina.

El país centroamericano escaló de manera notable desde el puesto 23 en 2023, impulsado principalmente por la fortaleza de sus vínculos sociales, el sentido de comunidad y la calidad de vida percibida por su población.

De esta manera, se convirtió en la única nación latinoamericana dentro del top 10 y la primera en ingresar al grupo de los cinco países más felices del mundo.

Los 10 países más felices del mundo

El ranking global quedó conformado de la siguiente manera:

Finlandia

Islandia

Dinamarca

Costa Rica

Suecia

Noruega

Países Bajos

Israel

Luxemburgo

Suiza

Los países con menor nivel de bienestar

En el otro extremo del ranking aparecen países con fuertes crisis económicas, sociales o políticas. Entre los peores posicionados se encuentran:

Afganistán

Sierra Leona

Malawi

Zimbabwe

Botsuana

Yemen

Líbano

República Democrática del Congo

Egipto

Tanzania

Cómo quedó Argentina y la región

En América Latina, México se destacó al ubicarse en el puesto 12, quedando cerca de ingresar al top 10.

Por su parte, Argentina descendió dos posiciones y quedó en el puesto 44, con un puntaje de 6.430.

Otros países de la región se ubicaron en:

Uruguay: puesto 31

Brasil: puesto 32

Chile: puesto 50

Paraguay: puesto 57

El informe también marcó retrocesos en economías desarrolladas. Estados Unidos cayó al puesto 23, Alemania quedó en el 17 y Reino Unido descendió al 29.

El impacto de la tecnología en la felicidad

La edición 2026 incorporó un análisis sobre el uso de la tecnología y su influencia en el bienestar, especialmente entre los jóvenes.

El informe detectó que los adolescentes que utilizan redes sociales durante más de siete horas diarias presentan niveles más bajos de satisfacción personal, un fenómeno observado en países como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

En contraste, quienes usan estas plataformas menos de una hora al día registran niveles de bienestar más altos, incluso por encima de quienes no las utilizan.

Este nuevo enfoque busca entender cómo los hábitos digitales influyen en la percepción de felicidad en las sociedades actuales, abriendo un nuevo eje de análisis para futuras ediciones del informe.