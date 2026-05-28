Quiénes cobran aguinaldo y cómo se calcula el SAC en 2026

El Sueldo Anual Complementario corresponde a trabajadores registrados, empleados públicos, jubilados y pensionados. El cálculo se realiza tomando el 50% del mejor sueldo bruto del semestre.

Con la llegada de junio, miles de trabajadores y jubilados comenzarán a cobrar la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo. El beneficio está regulado por la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo y alcanza a quienes mantienen una relación laboral formal o integran el sistema previsional argentino.

El aguinaldo corresponde a trabajadores registrados del sector privado, empleados públicos nacionales, provinciales y municipales, personal de casas particulares, jubilados y pensionados.

En cambio, quedan excluidos del cobro los monotributistas, trabajadores autónomos y personas que se desempeñan en la informalidad, ya que el SAC es un derecho reservado para quienes cuentan con empleo en relación de dependencia o aportes previsionales.

Cómo se calcula el aguinaldo

El monto del aguinaldo equivale al 50% del salario bruto más alto percibido durante el semestre correspondiente. Para esta primera cuota se toman los haberes cobrados entre enero y junio de 2026.

Para realizar el cálculo debe considerarse el sueldo bruto, es decir, antes de descuentos. Además, se incluyen todos los conceptos remunerativos como horas extras, comisiones, viáticos y adicionales salariales.

En tanto, los conceptos no remunerativos, como ciertos bonos o beneficios sociales, no forman parte del cálculo.

La fórmula es sencilla: se toma el mejor sueldo bruto del semestre y se divide por dos. Por ejemplo, si el salario más alto fue de un millón de pesos, el aguinaldo bruto será de 500 mil pesos.

Sobre ese monto se aplican los descuentos habituales correspondientes a jubilación, obra social y PAMI, que en conjunto representan aproximadamente un 17% del total bruto. De esa manera se obtiene el monto final que cada trabajador o jubilado percibirá efectivamente.