Quiebra del Aquarium: buscan donar animales ante la imposibilidad de venderlos

Tras la quiebra del Aquarium Mar del Plata y sin lograr venderlos, la empresa evalúa donar los animales a fundaciones mientras busca una salida para reubicarlos.

A más de un año del cierre del Aquarium Mar del Plata, la quiebra de la empresa que lo operaba abrió un nuevo escenario: ante la falta de compradores, ahora evalúan donar los animales a distintas instituciones.

La firma Plunimar S.A. informó que inició gestiones para relocalizar parte de la fauna en carácter de donación hacia organizaciones como la Fundación Bubalcó, el Bioparque Batán y la Fundación Temaikén.

Actualmente, permanecen en el predio 66 animales, entre ellos 62 pingüinos de distintas especies y cuatro lobos marinos. Si bien los informes oficiales aseguran que se encuentran en buen estado de salud, el problema de fondo sigue siendo la falta de un destino definitivo.

Durante meses, la empresa intentó venderlos en el exterior para obtener liquidez. De hecho, logró concretar la venta de diez delfines a Egipto por unos 800.000 dólares. Sin embargo, otras negociaciones con países como México, China o Brasil no prosperaron, en parte por restricciones sanitarias como el brote de gripe aviar.

A pesar de este giro hacia la donación, la compañía no descarta completamente nuevas ventas internacionales, aunque reconoce que hoy resultan difíciles de concretar.

El conflicto se agravó tras el cierre del parque en marzo de 2025, cuando la empresa quedó sin ingresos pero obligada a mantener a los animales. Incluso, no logró cumplir con la exigencia de entregar el predio vacío, lo que derivó en el pedido de quiebra.

Mientras tanto, la responsabilidad sobre el cuidado, alimentación y mantenimiento de los animales sigue recayendo en la empresa dentro del proceso judicial, lo que mantiene la presión económica en una causa que aún no tiene resolución definitiva.