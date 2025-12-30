Qué pasará con las pensiones por discapacidad tras la disolución de la ANDIS desde 2026

El Gobierno nacional confirmó que las pensiones por discapacidad continuarán vigentes tras la disolución de la ANDIS, aunque habrá auditorías y posibles bajas para quienes no cumplan con los requisitos actuales.

El Gobierno nacional anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de todas sus funciones al Ministerio de Salud, una medida que comenzará a regir a partir de 2026 y que generó inquietud entre los beneficiarios de pensiones por discapacidad.

El anuncio fue realizado este martes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien aclaró que la decisión no implica la suspensión automática de pensiones ni recortes generalizados, aunque sí se avanzará con auditorías más estrictas que podrían derivar en bajas para quienes no cumplan con los requisitos vigentes.

Continuidad de las pensiones no contributivas

Según explicó el funcionario, las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral seguirán vigentes bajo la órbita del Ministerio de Salud. El cambio apunta a reforzar los controles sanitarios y administrativos, manteniendo los criterios actuales de acceso y permanencia en el sistema.

En ese sentido, Adorni sostuvo que el objetivo central es garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan y evitar irregularidades detectadas en auditorías previas.

Auditorías y controles más estrictos

Con la disolución de la ANDIS, las tareas de evaluación, control y otorgamiento de beneficios pasarán a ser gestionadas directamente por el Ministerio de Salud, que continuará revisando los expedientes mediante auditorías periódicas. Aquellas personas que no acrediten las condiciones exigidas podrían perder el beneficio.

Requisitos para conservar la pensión

Para mantener el cobro de la pensión por discapacidad, los beneficiarios deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Acreditar una incapacidad laboral total y permanente igual o superior al 66% .

. No percibir jubilaciones, pensiones u otras prestaciones , contributivas o no contributivas.

, contributivas o no contributivas. No estar trabajando en relación de dependencia ni inscripto como autónomo o monotributista, salvo monotributo social .

. No contar con ingresos suficientes ni con familiares legalmente obligados a brindar manutención.

Ser argentino nativo o naturalizado , o acreditar al menos 10 años de residencia en el país en el caso de extranjeros.

, o acreditar al menos en el país en el caso de extranjeros. No estar privado de la libertad ni requerido por la Justicia.

Para los trámites y auditorías será obligatorio presentar DNI, Certificado Médico Oficial digital, estudios respaldatorios y la documentación complementaria que corresponda a cada situación.

Desde el Gobierno remarcaron que las pensiones continuarán, pero advirtieron que el nuevo esquema buscará mayor transparencia y control, en el marco de una reestructuración integral del sistema de asistencia social vinculada a la discapacidad.