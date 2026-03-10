Qué jubilados no cobrarán el bono de $70.000 de ANSES en marzo

El organismo confirmó un aumento del 2,9% en las jubilaciones y mantendrá el refuerzo extraordinario para los haberes más bajos. Sin embargo, no todos los beneficiarios podrán acceder al pago adicional.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el esquema de haberes para marzo de 2026, que incluye un aumento del 2,9% para jubilaciones y pensiones, en línea con la actualización mensual basada en la inflación.

Además, el organismo mantendrá el bono extraordinario de $70.000 destinado a los sectores de menores ingresos del sistema previsional, con el objetivo de reforzar los ingresos frente al aumento del costo de vida. Sin embargo, no todos los jubilados podrán acceder a este beneficio.

Con el incremento aplicado en marzo, los valores aproximados de las prestaciones quedan de la siguiente manera: la jubilación mínima alcanza los $369.600,88, mientras que con el bono adicional llega a $439.600,88. En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto se ubica en $295.680,70 y con el refuerzo asciende a $365.680,70.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) pasan a $258.720,62 y, con el bono, alcanzan los $328.720,62. El refuerzo previsional de $70.000 se mantiene sin actualización y se suma al haber mensual de quienes cumplen con los requisitos establecidos.

El bono completo está destinado a jubilados que perciben la mínima, titulares de pensiones no contributivas y beneficiarios de la PUAM. También pueden recibir un monto proporcional aquellos que cobran haberes levemente superiores al mínimo, hasta alcanzar el tope fijado por el organismo.

En cambio, no accederán al refuerzo los jubilados que perciben ingresos medios o altos dentro del sistema previsional. Tampoco lo cobrarán quienes reciben haberes máximos o cercanos al tope del sistema, ya que sus ingresos superan los límites definidos para el pago del bono. En esos casos, el cobro se realizará únicamente con el haber previsional correspondiente.

El calendario de pagos de marzo se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad. Los jubilados que perciben la mínima comenzarán a cobrar desde el 9 de marzo, mientras que quienes reciben haberes superiores a la mínima lo harán a partir del 23 de marzo.

Las Pensiones No Contributivas, en tanto, se abonarán entre el 9 y el 13 de marzo, también de acuerdo con la terminación del DNI.