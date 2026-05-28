Qué es el “efecto squeeze” y por qué golpea cada vez más al bolsillo

El aumento de tarifas, transporte y servicios básicos está generando una fuerte “compresión del ingreso disponible” en los hogares argentinos. Aunque los salarios crecieron, muchos servicios aumentaron todavía más y el consumo empezó a resentirse.

El bolsillo de los argentinos atraviesa una nueva etapa de presión económica. Aunque la inflación desaceleró y los salarios crecieron en los últimos años, el fuerte aumento de tarifas, transporte y servicios básicos comenzó a absorber una parte cada vez mayor de los ingresos familiares.

Economistas lo llaman “efecto squeeze”: una compresión del ingreso disponible provocada por la suba de gastos que las familias no pueden dejar de pagar.

Qué es el “efecto squeeze” en Argentina

El fenómeno ocurre cuando servicios esenciales como luz, gas, agua o transporte aumentan mucho más rápido que los ingresos.

Según un informe de Focus Market, la reducción de subsidios estatales generó una fuerte corrección de precios regulados que impacta directamente en el consumo cotidiano.

En términos simples: hoy una mayor parte del sueldo se destina a pagar servicios básicos y queda menos dinero para comprar otros bienes.

Cómo aumentaron las tarifas en los últimos años

Los números muestran la magnitud del cambio.

En diciembre de 2023:

una factura de electricidad rondaba los $3.664

el gas costaba cerca de $1.380

Actualmente:

la luz supera los $42.000

el gas ronda los $28.000

El transporte también tuvo incrementos muy fuertes.

El boleto de colectivo pasó de $52 a $700, mientras que el subte aumentó más de 2.000% en tres años.

Por qué los servicios aumentaron más que los salarios

El director de Focus Market, Damián Di Pace, explicó que durante años muchos servicios tuvieron precios artificialmente bajos debido a los subsidios estatales.

“En 2023 la luz y el gas eran baratos no porque fueran baratos: eran baratos porque el Estado pagaba la diferencia con emisión monetaria”, sostuvo.

El informe señala que el salario promedio formal creció 623% desde 2023, pero varios servicios subieron mucho más:

electricidad: +1.070%

gas: +1.930%

agua: +2.236%

colectivo: +3.138%

Qué impacto tiene en las familias

La consecuencia más visible es el cambio en el presupuesto familiar.

Hoy servicios como transporte, energía y agua ocupan una parte mucho más importante del sueldo que hace tres años.

El colectivo, por ejemplo, pasó de representar el 1,3% del salario promedio a casi el 6%.

Al mismo tiempo, muchas familias debieron reducir gastos en supermercados, ropa, electrodomésticos o consumo recreativo.

El consumo empezó a resentirse

El informe muestra que las ventas en supermercados cayeron más de 12% en términos reales desde 2023.

También se desaceleraron las ventas minoristas y el consumo masivo.

“El dinero no desaparece: cambia de destino. Lo que antes se gastaba en el supermercado hoy se va en el colectivo, el subte o la factura del gas”, explicó Di Pace.

Qué pasó con la inflación

El ajuste de tarifas coincidió con el período de mayor inflación tras el cambio de gobierno.

Sin embargo, el informe sostiene que actualmente la dinámica es diferente a la de años anteriores porque el Estado dejó de financiar subsidios con emisión monetaria.

La inflación acumulada entre enero de 2023 y marzo de 2026 fue del 875%, mientras que los precios regulados subieron más de 1.120%.

Desde el punto de vista económico, el Gobierno considera que la corrección tarifaria es necesaria para reducir el déficit fiscal y estabilizar la economía.

Según el análisis de Focus Market, mantener tarifas artificialmente bajas implicaba mayores subsidios, emisión monetaria y más inflación.

El desafío ahora pasa por recuperar el poder adquisitivo y evitar que el deterioro del consumo se profundice.