Putin respaldó a Maduro en medio de la tensión con EEUU por el buque incautado

Vladimir Putin llamó a Nicolás Maduro en medio de la tensión generada por la incautación del buque petrolero incautado por Estados Unidos.

Tras la conversación, el Kremlin emitió un comunicado en el que señaló que Putin y Maduro habían expresado su deseo de implementar su acuerdo de “asociación estratégica” e implementar diversos proyectos conjuntos relacionados con la economía y el sector energético.

“Ambos jefes de Estado reafirmaron el carácter estratégico, sólido y ascendente de las relaciones bilaterales”, subrayó el comunicado.

“El presidente Vladimir Putin ratificó de manera firme y categórica su apoyo y respaldo al presidente Nicolás Maduro en los esfuerzos nacionales para consolidar la paz, la estabilidad política y el desarrollo económico”, agregó.

Es la primera conversación entre los dos mandatarios desde que empeoraron drásticamente las relaciones entre Caracas y Washington.

Si bien Rusia es un aliado importante de Venezuela, el gesto del líder ruso sorprende por su cercanía con Donald Trump y el plan de la Casa Blanca para terminar la guerra en Ucrania bajo las condiciones que impone Moscú.

El régimen de Maduro acusó a Estados Unidos de “dejar al descubierto las razones de la agresión contra Venezuela: nuestras riquezas naturales, nuestro petróleo”.

“Venezuela no permitirá que ningún poder extranjero pretenda arrebatarle al pueblo venezolano lo que le pertenece por derecho histórico y constitucional”, continuó el comunicado oficial del gobierno bolivariano.

El texto plantea que la incautación “constituye un robo descarado y un acto de piratería internacional, anunciado de manera pública por el presidente de los Estados Unidos, quien confesó el asalto de un buque petrolero en el mar Caribe”.

Mientras tanto, María Corina Machado reapareció este jueves en Oslo, donde reivindicó la lucha por la democracia en Venezuela y pidió apoyo internacional para privar de recursos al régimen chavista.

Para Machado “lo único que le queda (al régimen) es la represión y el terror para contener las demandas de millones de ciudadanos”. Además, confirmó, que Washington le brindó apoyo para salir de Venezuela rumbo a Oslo, aunque evitó ofrecer detalles adicionales. “Di la información que podía dar sobre si hemos recibido apoyo de EEUU para que yo pudiera llegar a Oslo, y la respuesta es sí”, señaló.

Sin embargo, un dato saliente de su presencia en Noruega es la ausencia de Donald Trump o funcionarios de primera línea como Marco Rubio o Pete Hegseth.