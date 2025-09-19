Provincia de Buenos Aires: se aprobó la Ley de Deporte Urbano   

​

La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires aprobó la Ley de Deporte Urbano, una iniciativa del vicepresidente primero de la cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires Luis Vivona, que tiene como objetivo garantizar la práctica saludable y segura de la actividad física en los espacios públicos urbanos. La normativa alcanza a aquellas disciplinas, entrenamientos y ejercicios que se realizan de manera individual o grupal, con o sin acompañamiento profesional, y que no están enmarcados dentro del deporte federado o escolar.

El proyecto promueve la realización de campañas de difusión y concientización sobre buenas prácticas deportivas, incluyendo información sobre calentamiento, elongación y prevención de lesiones. Además, invita a los municipios a crear registros voluntarios de personas que realizan deporte urbano y de profesores o entrenadores que dictan actividades en los espacios públicos, con el fin de brindar mayor seguridad y fomentar el trabajo de los profesionales del área.

La norma también promueve que los gobiernos locales adapten su infraestructura urbana para el desarrollo de estas prácticas, favoreciendo la creación y reglamentación de espacios adecuados para los deportes urbanos. De esta forma, se busca garantizar condiciones más seguras para quienes entrenan en plazas, parques o playones.

Vivona destacó que “los deportes urbanos pasaron de ser considerados actividades de ocio a constituir un campo fundamental para miles de bonaerenses, con creciente participación juvenil y presencia en los Juegos Olímpicos, como el BMX, el skate o la escalada deportiva”. Y agregó: “Con esta ley damos un paso más hacia una Provincia que reconoce, acompaña y protege estas prácticas”.

Con la sanción de esta iniciativa, la Provincia de Buenos Aires se convierte en pionera en la regulación del deporte urbano, brindando un marco de derechos y obligaciones que impactará en la calidad de vida de las y los bonaerenses.