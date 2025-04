Protesta por la emergencia en discapacidad 

​

Familiares y trabajadores dedicados a atender a personas con discapacidad protagonizaron ayer una movilización en Plaza de Mayo para pedir por la continuidad de los Certificados Únicos de Discapacidad, aumentos en las prestaciones que se mantienen congeladas desde el año pasado, que cese el recorte en medicamentos, en un contexto en el que el Gobierno busca recortar este año al menos 200 mil pensiones más. La respuesta del Gobierno, con la excusa de la aplicación del protocolo anti piquetes de Patricia Bullrich, fue enviar a una desmedida cantidad de efectivos policiales para acallar el reclamo.

Los prestadores de servicios del sector, especialmente los transportistas, explicaron que el Gobierno los está ahogando financieramente al congelarles el valor de las prestaciones. De este modo, aseguran, su actividad está en riesgo de suspenderse. Además hay un proyecto de declarar a la discapacidad emergencia en la Argentina, que el oficialismo busca frenar en Diputados.

“Así acompaña el Gobierno nacional a la discapacidad. No hay altas, no hay renovaciones, no hay autorizaciones para los servicios, es insostenible. No estábamos cortando la calle, solo mostrábamos carteles cuando cortaba el semáforo. Y como toda respuesta nos mandaron a la Policía”, denunciaron.