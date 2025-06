Proscripción a Cristina Kirchner: cómo es la estrategia internacional para revertir la condena 

​

Agotadas las instancias en la justicia nacional, la defensa de la presidenta del Partido Justicialista (PJ), Cristina Kirchner, despliega su estrategia en organismos internacionales para denunciar la proscripción a la líder del peronismo en manos de la Corte Suprema de Justicia argentina, tras la confirmación de la condena en la causa Vialidad. ¿Cuáles son los caminos legales que puede recorrer el expediente?

El abogado Gregorio Dalbón –quien forma parte de la defensa de la expresidenta– presentó este martes un escrito ante la Corte Penal Internacional en La Haya en el que denunció la persecución política, judicial y mediática contra la exmandataria. También planea hacer una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el documento, Dalbón detalló las irregularidades de las 12 causas penales iniciadas en contra de la expresidenta y fue tajante al definirlas como una “persecución por motivos políticos” que busca “anular su capacidad de representación política mediante mecanismos judiciales”. Además, resaltó las características de violencia política de género que tienen como denominador común los ataques contra Cristina Kirchner. Acaso el hecho más destacado, la invisibilización institucional del intento de magnicidio ocurrido en 2022.

“Estamos buscando que se aplique el artículo 366, inciso F, del Código Procesal Penal Federal que, a partir del 2020, dispone que cualquier tipo de revisión que venga recomendada por un organismo de derechos humanos es vinculante”, indicó Dalbón en diálogo con Página|12. Según este artículo, una condena del máximo tribunal puede ser revisada si tribunales internacionales consideran que la sentencia viola los derechos humanos.

Una vez emitida la recomendación internacional, la causa volvería a la Cámara Federal de Casación Penal, ya que, según explicó el abogado, la Corte Suprema usó el artículo 280 –una salida que tienen los cortesanos para evitar pronunciarse respecto de un tema y dejar firme la sentencia del tribunal inferior–. “Nosotros, obviamente, recusaríamos a la Casación que la condenó para que se forme un nuevo tribunal y que se sortee públicamente para hacer una nueva sentencia”, explicó Dalbón. “Se trata de que haya una recomendación de un órgano gubernamental de derechos humanos que indique que hay violación a los derechos humanos de la víctima, en este caso Cristina Fernández, del debido proceso y de la legítima defensa a partir de la condena que quedó firme ayer”, completó el abogado.

Respecto de los plazos, el defensor de la expresidenta estimó recién en un año podría haber novedades. Si bien no se trata de plazos “grandes” –porque no se busca una sentencia, sino una recomendación de revisión– está descartada una resolución inmediata. “Estamos buscando simplemente una recomendación de revisión, que es prácticamente como si fuera una medida cautelar (…) esas cosas no tienen la duración típica de años como una sentencia, que lo único que hace es indemnizarte si ve que el proceso ha sido inconstitucional o si el Estado te ha condenado cuando eras inocente”, analizó el abogado. De todas maneras, Dalbón se mostró optimista respecto del futuro electoral de Cristina Kirchner: “Creo que Cristina puede llegar con una revisión y con un sorteo de jueces honestos a la elección de 2027, sin lugar a dudas, y terminar como terminó Lula”.

El expresidente de Ecuador Rafael Correa –exiliado en Bélgica desde el fin de su mandato en 2017– contó este miércoles en declaraciones televisivas cómo fue su experiencia como blanco de la guerra judicial en su país. “Yo presenté mi caso en Naciones Unidas en 2018, cuando me sacaron la primera prisión preventiva”, comenzó su relato. Sin embargo, emitió un alerta respecto de los tiempos que llevan ese tipo de reclamos internacionales: “Tenemos que esperar siete u ocho años para que un organismo internacional me dé la razón y ver si le hacen caso en mi país”, comentó y resaltó que el problema excede su caso personal. “Los sistemas judiciales en América Latina son capaces de cualquier cosa (…) no solo nos roban la reputación, la libertad, los derechos, sino que roban la democracia a Ecuador y Argentina”, afirmó

Otro caso de persecución judicial en América Latina es el del presidente brasileño Lula da Silva. El líder de Partido de los Trabajadores (PT) quedó fuera de la contienda electoral en 2018 cuando fue condenado sin pruebas por el juez Sergio Moro. Tres años más tarde, en 2021, la Corte Suprema de Brasil anuló aquella condena por considerarla irregular y, finalmente, Lula fue el candidato ganador en las elecciones de 2023.