Proponen exigir dispositivos de rastreo satelital para excursiones de riesgo en parques nacionales

Un proyecto de ley presentado por la senadora Natalia Gadano busca que las empresas de turismo entreguen equipos de seguimiento satelital a quienes realicen actividades como trekking y senderismo en áreas protegidas, para mejorar la seguridad y la respuesta ante emergencias.

Un proyecto de ley presentado en el Senado de la Nación propone incorporar nuevas medidas de seguridad para las actividades turísticas que se desarrollan en parques y áreas nacionales protegidas.

La iniciativa, impulsada por la senadora Natalia Gadano, establece que las empresas prestadoras de servicios deberán proveer dispositivos de seguimiento satelital a los visitantes que participen en excursiones consideradas de riesgo.

La propuesta alcanza a actividades como trekking, senderismo y otras prácticas recreativas que se desarrollan en entornos naturales y que pueden implicar riesgos para los excursionistas. Según el proyecto, los equipos deberán ser entregados a grupos de entre una y cinco personas que ingresen a estas áreas bajo la organización de prestadores turísticos.

El objetivo principal de la iniciativa es fortalecer los mecanismos de prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

Entre los beneficios previstos se encuentran la rápida localización de personas extraviadas, la reducción de accidentes, una asistencia más eficiente por parte de guardaparques y equipos de rescate, y una mejor comunicación frente a cambios repentinos en las condiciones climáticas.

Además, el proyecto busca prevenir la permanencia de visitantes en zonas de riesgo y contribuir a la protección del ambiente dentro de las áreas naturales protegidas.

La iniciativa establece que el Poder Ejecutivo Nacional deberá designar la autoridad de aplicación y definir las características técnicas que deberán cumplir los dispositivos de rastreo satelital. También prevé que los guardaparques y los organismos de turismo de cada jurisdicción sean responsables de supervisar el cumplimiento de la normativa.

El texto invita además a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la futura ley, con el propósito de establecer criterios comunes de seguridad para las actividades turísticas de riesgo en todo el país.

En caso de ser aprobado por el Congreso, el proyecto contempla un plazo de 180 días desde su promulgación para la reglamentación de la norma y la puesta en marcha del nuevo sistema de prevención, que busca brindar mayores garantías de seguridad a quienes visitan los parques nacionales y otros espacios naturales protegidos de la Argentina.