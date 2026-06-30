Prohíben salir del país a Martín Insaurralde y Jesica Cirio, pero rechazan sus detenciones

El juez federal Luis Armella dispuso nuevas restricciones para el exintendente de Lomas de Zamora y la modelo Jesica Cirio en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Aunque hizo lugar al pedido de limitar sus movimientos, rechazó la solicitud de detención presentada por el fiscal Sergio Mola al considerar que no existen elementos suficientes para justificar esa medida.

El juez federal Luis Armella ordenó la prohibición de salida del país para Martín Insaurralde y su expareja Jesica Cirio, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Sin embargo, rechazó el pedido de detención formulado por el fiscal Sergio Mola al entender que no se acreditan riesgos procesales que justifiquen una medida de esa magnitud.

Además de impedirles abandonar el territorio nacional, el magistrado dispuso que los imputados no podrán alejarse a más de 50 kilómetros de sus domicilios sin autorización judicial previa y deberán informar con anticipación cualquier ausencia superior a 24 horas.

También deberán mantener actualizado su domicilio y comprometerse a no obstaculizar la investigación.

El pedido de detención había sido fundamentado por el fiscal en el riesgo de manipulación o destrucción de pruebas, especialmente tras la difusión de un video en el que se observan importantes sumas de dinero en efectivo en un vestidor presuntamente perteneciente a Insaurralde.

No obstante, Armella sostuvo que ese material aún no fue peritado para verificar su autenticidad y determinar si pudo haber sido alterado mediante herramientas de edición o inteligencia artificial.

Además, señaló que el video sería de 2023, es decir, previo al inicio formal de la investigación, por lo que no representa un hecho nuevo que justifique agravar la situación procesal de los acusados.

Entre los argumentos para rechazar la detención, el juez también destacó que tanto Insaurralde como Cirio se presentaron cada vez que fueron requeridos por la Justicia y cumplieron las restricciones impuestas desde octubre de 2023, descartando por el momento riesgos de fuga o entorpecimiento de la causa.

Respecto de Jesica Cirio, el magistrado cuestionó que la fiscalía no haya precisado un hecho concreto ni una calificación legal específica en su contra, y remarcó que durante tres años tampoco solicitó su declaración indagatoria.

La investigación continúa con diversas medidas de prueba, entre ellas la inspección de la vivienda ubicada en un barrio privado de San Vicente, el análisis de registros de ingresos al country, peritajes sobre dispositivos electrónicos y declaraciones testimoniales de personas vinculadas al entorno de los imputados.

La causa investiga el presunto origen y destino de fondos que no habrían sido debidamente justificados, así como posibles maniobras de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito ocurridas entre 2009 y 2023.