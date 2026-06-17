Prohíben la venta de una reconocida marca de productos de limpieza por irregularidades en su registro

La ANMAT prohibió la comercialización, distribución y publicidad de todos los productos de la marca Sinolor tras detectar que no cuentan con inscripción oficial ni un establecimiento responsable habilitado.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de uso, comercialización, distribución y publicidad de todos los productos de la marca Sinolor en todo el país, luego de detectar irregularidades en su registro sanitario.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 3706/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial y firmada por el titular del organismo, Luis Fontana.

Según informó la ANMAT, los productos de la marca, entre ellos eliminadores de olores, desinfectantes y limpiadores, no se encuentran inscriptos como productos domisanitarios ante el organismo nacional. Además, no fue posible identificar un establecimiento responsable habilitado para su elaboración o comercialización.

Desde el organismo señalaron que esta situación impide garantizar las condiciones de fabricación, la seguridad, la eficacia y la composición de los productos ofrecidos al público.

“Resulta oportuno y necesario adoptar medidas a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados, de los que se desconocen las condiciones de manufactura y/o la empresa responsable de su elaboración”, indica la disposición oficial.

Por este motivo, la ANMAT resolvió prohibir el uso, la venta, la distribución y la publicidad de todos los lotes de los productos identificados como eliminadores de olores, desinfectantes, limpiadores y cualquier otro domisanitario comercializado bajo la marca Sinolor, tanto en comercios físicos como en plataformas de venta electrónica.

La restricción se mantendrá vigente hasta que los productos sean debidamente regularizados y cumplan con los requisitos establecidos por la normativa sanitaria nacional.