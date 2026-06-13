Procesaron con prisión preventiva a “Pequeño J” por el triple crimen de Florencio Varela

La Justicia Federal dictó la prisión preventiva para Tony Janzen Valverde Victoriano, señalado como uno de los principales responsables del asesinato de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo. La causa ya tiene 11 imputados.

La Justicia Federal dispuso el procesamiento con prisión preventiva de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, a quien considera uno de los principales responsables del triple crimen de Florencio Varela, ocurrido en septiembre del año pasado y que tuvo como víctimas a Lara Gutiérrez, de 15 años, y a Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20.

La medida fue adoptada por el juez federal Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal N.º 2 de Morón, quien consideró que existen elementos de prueba suficientes para imputarlo como coautor de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, ensañamiento, alevosía y violencia de género.

De acuerdo con la resolución judicial, Valverde Victoriano habría desempeñado un papel central en el plan criminal. La investigación sostiene que participó en la planificación de los hechos, en el traslado de las víctimas y en el control del lugar donde permanecieron cautivas antes de ser asesinadas.

El magistrado entendió que el acusado actuó con pleno conocimiento del plan delictivo y aceptó la posibilidad de provocar la muerte de las tres jóvenes. Además, destacó que existió una división de tareas entre los involucrados, lo que refuerza la responsabilidad penal de cada uno de los imputados.

La situación procesal de “Pequeño J” se agravó en los últimos meses a partir de la incorporación de nuevas pruebas que lo vincularían con una presunta organización criminal dedicada al narcotráfico.

En ese contexto, la Justicia Federal investiga posibles delitos conexos, entre ellos trata de personas, explotación sexual y lavado de activos. Una de las principales hipótesis es que el triple crimen habría sido una represalia vinculada a una disputa interna dentro de una estructura narco-criminal.

La causa continúa en etapa de investigación y, con este nuevo procesamiento, ya son once las personas imputadas en el expediente que conmocionó a Florencio Varela y a todo el país.