Privatización histórica: el Gobierno vendió la mayor transportadora eléctrica del país

El Gobierno nacional confirmó la venta de su participación en Transener por US$356 millones. La empresa es la principal transportadora de energía eléctrica de Argentina y opera la red clave del Sistema Interconectado.

El Gobierno nacional oficializó la venta de su participación en Transener, la principal transportadora de energía eléctrica del país, por un total de US$356 millones.

La decisión se publicó en el Boletín Oficial mediante la resolución 673 y marca uno de los pasos más relevantes dentro del plan de privatizaciones impulsado por la administración de Javier Milei.

Qué es la privatización de Transener en Argentina

El Gobierno de Argentina privatizó su participación en Transener por US$356 millones. La empresa es clave en el sistema eléctrico nacional, ya que transporta energía en alta tensión en todo el país. La operación forma parte del proceso de privatización de activos energéticos del Estado.

Quiénes compraron Transener

El paquete accionario estatal en Citelec, controlante de Transener, fue adquirido por un consorcio integrado por Genneia y Edison Energía.

Citelec comparte el control de la compañía junto a Pampa Energía, lo que mantiene participación privada en la estructura accionaria.

Qué es Transener y por qué es estratégica

Transener es la principal empresa de transporte de energía eléctrica en Argentina.

Opera más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión de 500 kV, que conectan el sistema eléctrico desde Jujuy hasta Santa Cruz.

Su infraestructura es considerada la columna vertebral del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), clave para el abastecimiento energético del país.

Cuánto valió la operación

La venta se cerró en US$356 millones, superando ampliamente el precio base fijado en US$206 millones.

En total, el proceso de licitación recibió ofertas por casi US$887 millones, lo que generó fuerte competencia entre los interesados.

El plan de privatizaciones del Gobierno

La operación se enmarca en el programa de privatizaciones impulsado por el Gobierno nacional, habilitado por la Ley Bases.

Desde 2024, el Estado viene reduciendo su participación en empresas energéticas, incluyendo activos de Enarsa.

Según datos oficiales, la empresa estatal pasó de controlar múltiples unidades a conservar actualmente solo algunos proyectos estratégicos.

Qué otros activos energéticos siguen en manos del Estado

A pesar de la venta de Transener, el Estado aún mantiene participación en:

Barco regasificador de GNL en Escobar (junto a YPF)

Centrales termoeléctricas San Martín (Timbúes)

Central Manuel Belgrano (Campana)

Proyectos petroleros y eólicos en la Patagonia

Qué viene ahora en el sector energético

El Gobierno también prevé avanzar con nuevas concesiones hidroeléctricas en distintas provincias.

Entre ellas se mencionan Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán y Chubut, además de la continuidad del proceso de privatización de represas del Comahue.

El objetivo oficial es reordenar la participación estatal en el sector energético y ampliar la inversión privada en infraestructura.