Presupuesto millonario, una sola conferencia y campaña porteña: el mes de Manuel Adorni 

“Detesto la política, pero no hay otra forma de romper el sistema populista”. Con esas palabras, Manuel Adorni, vocero presidencial convertido en secretario de Comunicación y Medios, sentenció su rol dentro del gobierno de Javier Milei. Y, en su caso, no hay doble discurso: su frase resume a la perfección la mezcla de funciones que hoy ocupa, entre funcionario, estratega de imagen y, desde hace semanas, candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza.

Lo que los hechos evidencian es que Adorni no solo transformó su rol de vocero en una plataforma de proselitismo, sino que, como candidato, aprovechó cada resquicio de su posición. En abril, su única conferencia de prensa en la Casa Rosada fue un hecho casi aislado. Sin embargo, su presencia en los canales oficialistas, spots publicitarios y redes sociales creció de forma desmedida, con un claro objetivo: utilizar los recursos del Estado para proyectar su imagen y la de su jefe, el presidente Milei, mientras mantiene su sueldo millonario como vocero.

Pero lo que más asombra no es solo la actividad mediática, sino el presupuesto con el que opera. La Secretaría de Comunicación gestiona $85.000 millones para 2025, cifra que no solo es exorbitante, sino que supera el dinero destinado a áreas clave como salud mental, ciencia y tecnología, y la prevención de enfermedades como el VIH y la tuberculosis. En un gobierno que, en teoría, busca reducir el tamaño del Estado y hacer ajustes, la secretaría de Adorni no solo preservó su presupuesto millonario, sino que lo incrementó sustancialmente.

El aumento no se limita al dinero: también creció el número de cargos en la Secretaría de Comunicación. De los 61 puestos que dejó su antecesor, Eduardo Serenellini, se pasó a 248, un aumento del 145%. Este crecimiento en medio de un discurso oficial que critica al “Estado elefantiásico” resulta irónico, especialmente cuando el gobierno implementa recortes en universidades, hospitales y programas sociales. Pero no es solo un tema de cargos. El presupuesto de Adorni supera el de áreas esenciales como el Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones o la lucha contra el cáncer, lo que deja claro que, al menos en su caso, los recortes no han llegado. La CM a Roma: la funcionaria digital en el avión presidencial

La contradicción del gobierno libertario no para ahí. El reciente viaje oficial a Roma para el funeral del papa Francisco terminó por evidenciar una vez más las incoherencias de la gestión. Junto a la alta cúpula presidencial, el viaje también incluyó a Macarena Jimena Rodríguez, la influencer y Community Manager de La Libertad Avanza, quien, sin antecedentes laborales formales y con un perfil más cercano al de tiktokera militante, acompañó al presidente. El hecho de que Rodríguez formara parte de la delegación oficial y viajara a Roma con todos los gastos pagados por el Estado expone con crudeza las prioridades del gobierno. Mientras recortan fondos en áreas clave, una funcionaria cuyo único mérito parece ser su habilidad para gestionar contenido en redes sociales viaja con el equipo presidencial a una ceremonia de carácter protocolar.

Adorni no se detuvo ahí. En abril, dedicó su tiempo a su campaña en la Ciudad de Buenos Aires, multiplicando sus apariciones en medios aliados, protagonizando spots partidarios y colapsando las redes con su imagen. La vocería presidencial quedó relegada a un papel secundario, mientras él seguía administrando los millonarios fondos de su secretaría sin ningún tipo de conflicto. En un gobierno que se presenta como el gran abanderado de la austeridad, Adorni representa la gran paradoja: ocupa uno de los despachos más exclusivos de Casa Rosada, maneja un presupuesto multimillonario, y se presenta como el gran “anti-político” de la nueva derecha libertaria. Todo, bajo el paraguas de la propaganda oficial, financiada con recursos públicos.