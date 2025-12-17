Presupuesto 2026: el Gobierno logró dictamen en Diputados y busca la media sanción

El oficialismo consiguió mayoría en comisión, dejó listo el proyecto para el recinto y avanzó también con una reforma penal para funcionarios que comprometan el equilibrio fiscal. La sesión fue convocada para este miércoles.

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su estrategia parlamentaria al obtener dictamen de mayoría para el proyecto de Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados.

Con el respaldo alcanzado en comisiones, el oficialismo dejó la iniciativa en condiciones de ser tratada en el recinto y ya convocó a sesión para este miércoles 17 de diciembre, con el objetivo de lograr la media sanción durante el período de extraordinarias.

El dictamen, que reunió 28 firmas, replica en gran medida el texto trabajado en noviembre y proyecta un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual del 10,1% y un superávit fiscal del 1,5% del Producto Bruto.

Entre los puntos centrales, el proyecto deroga las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad, prorroga hasta 2045 las exenciones impositivas para energías renovables e incorpora deducciones sobre combustibles líquidos y gasoil.

En paralelo, el oficialismo logró avanzar con el denominado “Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria”, una iniciativa que establece sanciones penales para los funcionarios que autoricen incrementos presupuestarios sin respaldo de recursos, reforzando la premisa de equilibrio fiscal impulsada por el Ejecutivo.

El respaldo obtenido no estuvo exento de disidencias. Legisladores del MID, Innovación Federal, el PRO y la UCR acompañaron el dictamen con objeciones, principalmente por la eliminación del financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad y la falta de una solución para la deuda con la Ciudad de Buenos Aires.

Desde la oposición, Unión por la Patria y Provincias Unidas presentaron dictámenes alternativos, con eje en la restitución de las leyes derogadas y el sostenimiento del financiamiento educativo, sanitario y de políticas ambientales. Sin embargo, el oficialismo logró imponerse gracias a una distribución favorable de lugares en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y a los acuerdos previos con gobernadores.

Con la sesión ya confirmada, el Presupuesto 2026 se encamina a un debate clave en el recinto, que volverá a exhibir la tensión entre el plan fiscal del Gobierno y los reclamos de los bloques opositores.