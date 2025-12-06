Presentación de los F-16: así fue el vuelo promocional de los aviones de combate sobre el Obelisco

Los cazas adquiridos a Dinamarca despegaron desde Córdoba y sobrevolaron la Capital a las 8 de la mañana, en la antesala del acto oficial encabezado por Javier Milei. Las aeronaves realizaron un recorrido que incluyó la Casa Rosada, Avenida de Mayo y la 9 de Julio.

La llegada de los cazas F-16 Fighting Falcon marca un momento histórico para la Fuerza Aérea Argentina y el Gobierno nacional. Este sábado por la mañana, los aviones comprados a Dinamarca realizaron un vuelo promocional sobre la Ciudad de Buenos Aires, antes del acto oficial que encabezará el presidente Javier Milei en Córdoba.

Las aeronaves partieron temprano desde Río Cuarto, y exactamente a las 8:00 irrumpieron en el cielo porteño. Tal como estaba programado en el itinerario oficial, los F-16 realizaron un sobrevuelo a baja altura —unos 2.000 pies— que comenzó sobre la Casa Rosada, de este a oeste, continuó por la Avenida de Mayo, y luego giró hacia el sur para reposicionarse rumbo a la Avenida 9 de Julio, donde pasaron de sur a norte. Vecinos, turistas y curiosos se acercaron a Plaza de Mayo y la Costanera para presenciar el paso de los cazas.

La Municipalidad de Las Higueras, localidad cercana a Río Cuarto, confirmó que el acto central de recepción se realizará hoy a partir de las 9 de la mañana en el Área Material Río Cuarto, con la presencia del Presidente; del ministro de Defensa saliente, Luis Petri; y del entrante, teniente general Carlos Presti, además de autoridades militares.

La compra realizada a Dinamarca incluye 24 aviones F-16 A/B Block 15 MLU, modernizados al estándar Tape 6.5: 16 monoplazas y 8 biplazas para entrenamiento. La operación incorpora también armamento, equipamiento de apoyo, cuatro simuladores de vuelo, ocho motores, cascos avanzados y repuestos para cinco años. La entrega será gradual, a razón de cuatro aviones por año, con inicio operativo previsto para enero de 2026 y una incorporación total hacia 2028.

Los primeros seis aviones comenzaron su traslado el 28 de noviembre desde Vojens (Dinamarca), con escalas en la Base Aérea Zaragoza (España) y en la Base Aérea Gando (Islas Canarias). Desde allí cruzaron el Atlántico rumbo a Natal (Brasil), asistidos por aviones cisterna KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Finalmente, arribaron al país este viernes.

Las autoridades habían anunciado que el público podría ver un vuelo inaugural el domingo, pero por condiciones climáticas las actividades fueron reprogramadas y adelantadas para este sábado.