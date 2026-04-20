Prefectura detectó un buque portugués en aguas argentinas y sospecha pesca ilegal frente a Chubut

El arrastrero Coimbra ingresó 700 metros en la Zona Económica Exclusiva Argentina durante la madrugada. Analizan si realizaba pesca ilegal a partir de patrones de navegación detectados por el sistema Guardacostas.

La Prefectura Naval Argentina detectó este domingo a la madrugada un buque pesquero de bandera portuguesa dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) y abrió una investigación por presunta pesca ilegal.

Se trata del arrastrero Coimbra, que fue localizado frente a las costas de Chubut tras haber ingresado unos 700 metros en aguas bajo jurisdicción nacional, en una zona cercana a Cabo Dos Bahías.

Buque portugués en la ZEEA: cómo fue detectado

La embarcación fue identificada mediante el Sistema Guardacostas, una herramienta tecnológica que integra distintos sistemas de posicionamiento y permite monitorear en tiempo real la actividad de los buques.

Según fuentes oficiales, el Coimbra registró una velocidad promedio de 4,9 nudos, junto con trayectorias compatibles con maniobras de pesca por arrastre, una modalidad habitual en operaciones pesqueras industriales.

Sospecha de pesca ilegal en aguas argentinas

El ingreso del buque extranjero a la ZEEA y sus patrones de navegación encendieron las alertas de las autoridades, que ahora investigan si se trató de una actividad ilegal dentro del mar argentino.

De confirmarse, el caso podría constituir una infracción al Régimen Federal de Pesca, que regula la explotación de los recursos marítimos y establece sanciones para quienes operen sin autorización en aguas nacionales.

Dónde venía y qué hacía el arrastrero Coimbra

De acuerdo a la información oficial, el buque había zarpado desde Uruguay el 25 de febrero y se encontraba en zona de pesca desde el 28 de ese mes.

Su presencia en cercanías de la costa chubutense forma parte de una problemática recurrente: la incursión de flotas extranjeras en el límite de la ZEEA, donde la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada representa un desafío constante.

Control y vigilancia: la estrategia contra la pesca ilegal

Desde la Prefectura Naval Argentina remarcaron que el país mantiene una política activa de control en el Atlántico Sur, apoyada en tecnología de monitoreo y patrullaje permanente.

“Argentina detecta, sanciona y cobra a buques pesqueros extranjeros en infracción”, indicaron en un comunicado oficial.

El refuerzo de estos sistemas busca proteger los recursos naturales, evitar la depredación del ecosistema marino y resguardar la actividad pesquera nacional frente a prácticas ilegales.