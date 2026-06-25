Ponen en venta a la dueña de Ayudín y Poett: quiénes quieren quedarse con la empresa

Apex Capital inició la venta de Grupo Ayudín, dueño de marcas como Ayudín, Poett y Trenet. Newsan y Molinos Río de la Plata aparecen entre los interesados.

Grupo Ayudín, propietario de algunas de las marcas más reconocidas del mercado argentino de limpieza y cuidado del hogar, inició un proceso de venta que ya despertó el interés de importantes grupos empresarios nacionales. La compañía, controlada por Apex Capital desde 2024, podría volver a cambiar de dueño apenas dos años después de la salida de la multinacional Clorox de la región.

Según trascendió, la operación contempla la venta integral del negocio, incluyendo las marcas, la estructura comercial y las dos plantas industriales que posee en las provincias de Buenos Aires y San Juan. Entre los posibles compradores aparecen nombres de peso como Newsan y Molinos Río de la Plata.

Un negocio que volvió al mercado dos años después

Grupo Ayudín nació en marzo de 2024, cuando Apex Capital adquirió las operaciones de The Clorox Company en Argentina, Uruguay y Paraguay.

La operación marcó el retiro de la compañía estadounidense de esos mercados y la llegada de nuevos inversores que apostaban por expandir el negocio regional. Desde entonces, la empresa continuó operando con producción local y mantuvo en el mercado algunas de las marcas más populares del segmento.

El portafolio incluye productos como Ayudín, Poett, Trenet, Pinoluz, Agua Jane, Mortimer, Sello Rojo y Selton, entre otras.

Además, la compañía cuenta con más de 450 empleados y una red de distribución consolidada en todo el país.

Los interesados que siguen de cerca la operación

Las negociaciones son asesoradas por Morgan Stanley y ya habrían recibido ofertas no vinculantes durante las últimas semanas.

Entre los interesados figura Newsan, que en los últimos años aceleró su expansión más allá del negocio de la electrónica y sumó nuevas unidades vinculadas al consumo masivo.

También aparece Molinos Río de la Plata, que ya había anticipado su intención de ingresar en categorías relacionadas con limpieza, higiene personal y cuidado del hogar. Una eventual compra le permitiría desembarcar de manera inmediata en esos segmentos con marcas ya posicionadas.

Fuentes del mercado aseguran que existe al menos otro grupo empresario participando del proceso, aunque su identidad no fue revelada.

La discusión pasa por el precio

Si bien el interés existe, las diferencias económicas continúan siendo el principal obstáculo para cerrar la operación.

Según trascendió, los actuales accionistas buscan aprovechar un contexto de menor volatilidad económica y concretar la venta antes de la entrada en vigencia de modificaciones en la Ley de Defensa de la Competencia previstas para noviembre.

Del lado de los potenciales compradores, en cambio, existe una mirada más prudente respecto de la recuperación del consumo masivo. La desaceleración en distintos rubros del mercado habría impactado en las valuaciones y generado diferencias respecto del precio pretendido por los vendedores.

Fuentes vinculadas a las negociaciones sostienen que las ofertas más avanzadas se ubicarían por debajo de los 100 millones de dólares, una cifra que por ahora no conformaría plenamente a los accionistas.

Mientras continúan las conversaciones, el proceso ya moviliza a algunos de los principales jugadores del consumo masivo argentino y podría derivar en una nueva reconfiguración del mercado de limpieza y cuidado del hogar, uno de los sectores más competitivos de la industria local.