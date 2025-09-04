Piedras, botellazos y un periodista herido: la otra cara del acto de Milei en Moreno 

​

Un periodista resultó herido en la noche de este miércoles en las afueras del acto encabezado por el presidente Javier Milei en la localidad de Moreno, como cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones del domingo. En tanto, en la previa y el cierre, también hubo corridas, empujones y piedrazos, en una jornada signada por la tensión. Según registraron diversos canales de televisión que se encontraban en las inmediaciones, los vehículos de la comitiva presidencial recibieron pedradas y golpes de objetos contundentes.

El cronista Cristian Mercatante, del canal América, fue alcanzado por un objeto contundente arrojado a modo de proyectil y terminó con una herida en la cabeza y la cara ensangrentada, mientras era asistido por personal del sistema de salud.https://geo.dailymotion.com/player/xt5ee.html?video=x9pxp16

La agresión se produjo en medio de un clima de hostilidad en las inmediaciones del Club Villa Ángela. Mercatante, quien trabaja como cronista para el programa “Desayuno Americano”, fue atacado por militantes que se encontraban en el lugar.

El episodio de violencia se enmarca en una escalada de discursos estigmatizantes contra la prensa por parte del oficialismo. “Esto es lo que pasa cuando el Presidente dice que ‘no odiamos lo suficiente a los periodistas’”, señalaron colegas del cronista agredido al repudiar el hecho. El ataque al periodista es el corolario de una jornada de máxima tensión en Moreno, que estuvo precedida por otros episodios violentos, que incluyeron la controvertida entrada al predio de un grupo de encapuchados con la presunta complicidad de la Policía Federal.

Asimismo, hubo incidentes con un pequeño grupo de manifestantes que portaban banderas con leyendas como “Milei es muerte” y “Fuera Milei”, que fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad que custodiaban el evento. Hubo corridas, empujones, piedrazos y al menos un joven fue detenido por la Gendarmería.Los hechos de violencia ocurrieron poco antes de las 19 en la esquina de la Ruta 23 y la calle Magallanes, en las inmediaciones del Club donde se llevaba a cabo el acto de cierre de campaña.