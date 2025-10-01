Pidieron la salida de José Luis Espert de la comisión de Presupuesto, pero el libertario se aferró a la presidencia 

​

El debate del Presupuesto 2026 en Diputados arrancó con el escándalo político del momento. Antes de discutir las cuentas del Gobierno, la Comisión de Presupuesto abrió la sesión con un pedido que reunió mayoría: la expulsión de José Luis Espert de la presidencia, señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico y por la falta de explicaciones tanto de él como del oficialismo.

El reclamo lo impulsaron 27 de los 49 integrantes de la comisión, con un frente que incluyó a Unión por la Patria, la izquierda, bloques provinciales y hasta la Coalición Cívica. La acusación fue doble: vínculos con el empresario condenado por narcotráfico Fred Machado y una actitud violenta que ya desbordó el recinto.“Le pedimos que nos ahorre la agonía de tenerlo como presidente, que dé un paso al costado”, resumió Germán Martínez, jefe del bloque kirchnerista. Unos minutos antes, había manifestado: “Es intentendible de José Luis Espert siga siendo el presidente de esta comisión de Presupuesto, tiene que ser removido inmediatamente”.Pero Espert no se movió. Fiel a su estilo, permaneció impasible ante los cuestionamientos y cortó de cuajo la discusión: “Vamos a hacer pasar a los funcionarios. Perdimos mucho tiempo”, lanzó a los gritos, en medio de pedidos de palabra que no concedió.