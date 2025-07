Peter Lamelas, el embajador norteamericano que promete “vigilar provincias” y apoyar a Milei contra China  

​

Peter Lamelas no es diplomático, ni académico, ni militar. Es médico, empresario de una red de clínicas en Florida y un reconocido donante de la campaña de Donald Trump. Este martes, durante su audiencia en el Senado, adelantó los planes que trae para la Argentina, si finalmente es confirmado como embajador.

Desde Washington, Lamelas habló como si ya estuviera instalado en Buenos Aires. Prometió recorrer las 23 provincias “para dialogar con los gobernadores” y –literalmente– “vigilar que no hagan acuerdos con los chinos”. “Eso puede prestarse a la corrupción, a la corrupción por parte de los chinos”, repitió. “El desafío –sostuvo– es que cada provincia tiene su propia administración y puede firmar acuerdos con China. Yo quiero dialogar no solo con el Presidente, Gerardo Werthein, Luis Caputo o Santiago Caputo, sino también con los gobiernos provinciales. Tenemos que seguir apoyando a Javier Milei para construir una mejor relación entre nuestros países”. También se comprometió a respaldar al presidente argentino. “Durante las elecciones legislativas y el próximo período presidencial”, precisó. “Argentina ha vivido tiempos muy, muy inusuales”, argumentó, y consideró que necesita “una relación más fuerte con Estados Unidos”.

Lamelas no ocultó su entusiasmo por el actual presidente argentino. “Respeto y admiro la pasión del pueblo argentino, y respeto y admiro al presidente Javier Milei. Es economista y tiene visión de futuro”, señaló. También celebró “la baja en los índices de inflación” y remató: “Podemos aprender mucho de él”. La audiencia, sin embargo, tomó un tono más oscuro cuando habló de Cristina Fernández de Kirchner. La acusó de encubrir el atentado a la AMIA y deslizó una sospecha aún más grave: “Dios sabe si estuvo involucrada en la muerte del fiscal especial”, dijo, en referencia a Alberto Nisman. “Mi papel es asegurarme de que Cristina reciba la justicia que bien merece”, insistió el médico cubano.

Sobre Malvinas, repitió la postura histórica de Estados Unidos: “neutralidad”. Aunque no dudó en agregar que están “más que felices de cooperar con la administración británica” en las islas. También habló de economía, y su tono fue el de un CEO, no el de un diplomático. “Quiero reducir barreras no arancelarias como el IVA, los controles cambiarios y los retrasos en los puertos. Todos estos esfuerzos van a mejorar la relación bilateral y a expulsar a China poco a poco”. Cerró con una frase de campaña: “Trump me pidió trabajar con su amigo Javier para construir una grandeza sin precedentes”. Designado por el presidente republicano en diciembre, Lamelas llegará con una agenda cargada y sin sutilezas. No viene a cooperar, viene a influir. Si lo aprueban, no será un embajador más. Será un comisario ideológico con credencial diplomática.