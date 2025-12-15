Pensión por discapacidad 2026: ANDIS detalló las enfermedades que se tendrán en cuenta para solicitarla

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) confirmó cuáles son las enfermedades y patologías que serán consideradas en 2026 para acceder a la pensión por discapacidad, un beneficio destinado a personas con limitaciones funcionales graves y situación de vulnerabilidad económica.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dio a conocer la lista de enfermedades que se tendrán en cuenta durante 2026 para evaluar el acceso a la pensión no contributiva por discapacidad, uno de los principales beneficios sociales destinados a personas con incapacidad laboral severa y bajos recursos.

Desde el organismo aclararon que la inclusión de un diagnóstico en la nómina no garantiza automáticamente el otorgamiento del beneficio, ya que cada caso es analizado de manera integral, teniendo en cuenta el impacto funcional de la patología y la situación socioeconómica del solicitante.

Qué enfermedades considera ANDIS para la pensión por discapacidad

De acuerdo a la información oficial, ANDIS contempla habitualmente diagnósticos vinculados a enfermedades neurológicas, degenerativas, respiratorias, cardiovasculares, reumatológicas y sensoriales, siempre que generen una limitación funcional grave y permanente.

Entre las patologías que suelen ser consideradas se encuentran el Alzheimer, la demencia, la epilepsia, la esclerosis múltiple, el mal de Parkinson, el lupus eritematoso sistémico, la miastenia gravis y el síndrome de Arnold–Chiari. También figuran enfermedades osteoarticulares crónicas como la artritis reumatoide, la artrosis, la lumbalgia crónica y las patologías severas en manos.

En el plano respiratorio y cardiovascular, se contemplan cuadros como el enfisema pulmonar, la hipertensión pulmonar, la fibrilación auricular, la insuficiencia mitral y la insuficiencia renal crónica. Además, se incluyen enfermedades oncológicas, como el cáncer en general y el cáncer de pulmón, así como trastornos sensoriales graves, entre ellos la pérdida significativa de visión, el glaucoma y la hipoacusia.

Requisitos clave para acceder a la pensión por discapacidad

Para solicitar la pensión por discapacidad en 2026, ANDIS exige contar con un Certificado Médico Oficial que acredite un grado de incapacidad laboral igual o superior al 66%, junto con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, que resulta un elemento central en la evaluación.

Además, la persona solicitante no debe percibir otra jubilación o pensión, ni encontrarse registrada como trabajador en relación de dependencia, autónomo o monotributista dentro del régimen general. El organismo también analiza los ingresos del grupo familiar, la residencia legal en Argentina y otros factores administrativos que permiten determinar la situación de vulnerabilidad social.

Cuánto se cobra y cómo se tramita el beneficio

La pensión por discapacidad equivale al 70% de la jubilación mínima vigente y puede gestionarse de manera online a través de Mi ANSES, o bien de forma presencial con turno previo, según el caso. Desde ANDIS recordaron que mantener la documentación actualizada es fundamental para evitar demoras o rechazos en el trámite.

El beneficio busca garantizar un ingreso básico de protección social a personas con discapacidades severas que enfrentan dificultades estructurales para insertarse en el mercado laboral.