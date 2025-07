Patricia Bullrich pone un pie en la Ciudad 

​

Tras el acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires para las elecciones de septiembre, ahora las miradas están puestas en la Ciudad, donde la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no descartó postularse en octubre . “Estoy en un equipo y si me lo piden lo voy a ser”, dijo. La noticia se da días después de que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, intentara limar asperezas con los hermanos Milei al no descartar una alianza porque “lo importante es derotar al kirchnerismo”.

“Hasta ahora el problema que hubo es que en la Ciudad, con Jorge Macri, adelantaron una elección, generaron una situación totalmente fuera de lugar, llevando a los porteños a votar hace ya varios meses. Y eso generó un enfrentamiento electoral que fue ganado por La Libertad”, afirmó Bullrich al ser consultada sobre un posible acuerdo para octubre.

Sobre una hipotética alianza para la elección del 26 de octubre en la Ciuda de Buenos Aires, Bullrich dijo que no está “en la mesa de negociaciones”. “Veremos qué se evalúa respecto al tipo de acuerdo de la provincia y el tipo de acuerdo que se pueda hacer en la capital. Dejemos a los que están en esa mesa llevar adelante esa evaluación”, agregó.

La semana pasada, Milei posteó la foto de un encuentro con Bullrich en la quinta de Olivos. “Nuevos objetivos de cara al futuro por la prosperidad de los argentinos de bien”, escribió.

“Aquí junto a Patricia Bullrich en pleno desayuno conversando sobre lo que será el camino a Octubre para defender los logros (que el Partido del Estado quiere romper) y trazando los nuevos objetivos de cara al futuro para la prosperidad de los argentinos de bien. VLLC!”, publicó junto a una imagen de la funcionaria.