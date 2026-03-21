Pasantías en PepsiCo: buscan estudiantes universitarios para distintas áreas

La compañía lanzó una nueva edición de su programa First Gen. Está dirigido a estudiantes avanzados y ofrece experiencia laboral, capacitación y posibilidad de crecimiento dentro de la empresa.

Cada vez más estudiantes buscan combinar estudio y trabajo, y las pasantías se consolidan como una puerta de entrada al mundo profesional. En ese contexto, la multinacional PepsiCo abrió la inscripción a una nueva edición de su programa First Gen.

La propuesta apunta a jóvenes universitarios que quieran dar sus primeros pasos laborales en una empresa global, con oportunidades de desarrollo y crecimiento a largo plazo.

A quiénes está dirigido

El programa está orientado a estudiantes avanzados que tengan al menos un año y medio de carrera por delante y que puedan dedicar 20 horas semanales.

Buscan perfiles proactivos, con iniciativa, curiosidad y ganas de desarrollarse profesionalmente en un entorno dinámico.

Qué carreras pueden postularse

La convocatoria incluye estudiantes de:

Administración de Empresas

Ingeniería Industrial

Economía

Marketing

Comercialización

Negocios Digitales

Y otras carreras afines

Además, se requiere contar con nivel de inglés intermedio o avanzado.

Cómo es el programa

La pasantía tiene una duración de 12 meses. Durante ese tiempo, los participantes trabajan en proyectos reales dentro de la empresa y acceden a capacitaciones diseñadas para potenciar sus habilidades.

Al finalizar, pueden postularse a puestos efectivos dentro de la compañía, donde muchos ex pasantes lograron desarrollar su carrera.

Áreas disponibles

En esta edición hay vacantes en distintas áreas.

En el negocio de alimentos: finanzas, operaciones, mantenimiento, productividad, ventas y tecnología.

En el sector de bebidas: marketing, operaciones y franquicias.

Beneficios para los pasantes

El programa ofrece un paquete de beneficios orientado al desarrollo profesional:

Capacitación constante y plataformas de aprendizaje

Posibilidad de liderar proyectos con impacto real

Networking con líderes y equipos de la compañía

Participación en actividades de voluntariado

Reconocimiento al desempeño

Remuneración competitiva

La modalidad de trabajo es híbrida, combinando presencialidad en oficinas de Buenos Aires con trabajo remoto.

Cómo postularse

El proceso incluye inscripción online, evaluaciones, entrevistas y dinámicas grupales. Quienes sean seleccionados comenzarán en mayo.

Para anotarse, se debe ingresar al sitio oficial del programa First Gen de PepsiCo.