Parques Nacionales implementará un nuevo sistema de retiro voluntario para su personal

La Administración de Parques Nacionales aprobó un régimen de adhesión voluntaria destinado a trabajadores con estabilidad laboral. El programa contempla incentivos económicos y estará vigente entre el 1 de julio y el 11 de agosto de 2026.

La Administración de Parques Nacionales (APN) aprobó la puesta en marcha de un nuevo Sistema de Retiro Voluntario destinado a su personal, una medida que busca optimizar la organización institucional y acompañar a los agentes que decidan concluir su etapa laboral dentro del organismo.

La iniciativa establece un marco de adhesión voluntaria para trabajadores con estabilidad y una antigüedad mínima de dos años, incorporando criterios de elegibilidad vinculados a la edad y situación previsional de cada agente.

Uno de los aspectos centrales del régimen es la implementación de una gratificación extraordinaria de egreso, calculada en función de la antigüedad laboral y de la remuneración habitual del trabajador. El esquema contempla porcentajes diferenciales según la edad y un sistema de pago en cuotas que busca otorgar previsibilidad financiera a quienes se adhieran.

La normativa también determina que la desvinculación implicará la supresión del cargo ocupado y la imposibilidad de reingresar al Sector Público Nacional durante un período de cinco años, como parte del proceso de reorganización administrativa previsto por la APN.

El procedimiento de adhesión contempla distintas instancias de evaluación, incluyendo la intervención de la Dirección General de Recursos Humanos, áreas técnicas del organismo y la aprobación final por parte del Directorio de Parques Nacionales.

Desde el organismo aclararon que la adhesión será estrictamente voluntaria y que cada solicitud estará sujeta a la aprobación de la administración, de acuerdo con las necesidades operativas y el normal funcionamiento de las distintas dependencias.

El plazo para incorporarse al régimen se extenderá desde el 1 de julio hasta el 11 de agosto de 2026, período durante el cual los agentes interesados podrán presentar la documentación correspondiente a través de los canales habilitados.

Con esta medida, la Administración de Parques Nacionales busca avanzar en una planificación institucional de largo plazo, promoviendo herramientas de gestión orientadas a fortalecer la organización interna y garantizar la sostenibilidad de sus recursos humanos.