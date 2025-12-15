Paros de controladores aéreos complicarán vuelos nacionales e internacionales en plena temporada alta

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) anunció un cronograma de paros escalonados tras el fracaso de las negociaciones con EANA, que afectará vuelos nacionales e internacionales durante diciembre, en uno de los momentos de mayor movimiento aéreo del año.

Los controladores aéreos confirmaron una serie de medidas de fuerza que impactarán en vuelos nacionales e internacionales durante las próximas semanas, justo en el inicio de la temporada alta de verano y las fiestas de fin de año.

El plan de acción fue anunciado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) luego de que fracasaran las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Según el gremio, el conflicto se arrastra desde hace meses y se profundizó por el incumplimiento de acuerdos previamente firmados.

Reclamos del gremio

Desde ATEPSA denunciaron una “intransigencia brutal y ausencia de diálogo” por parte de las autoridades de EANA, tanto en el plano salarial como en el operativo. Advirtieron que la situación afecta no solo a los trabajadores, sino también al funcionamiento del sistema de navegación aérea.

Entre los principales reclamos se encuentran:

Reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con emergencia dotacional .

. Revisión del monto por refrigerio .

. Revisión de trayectorias laborales .

. Respuestas a más de 60 reclamos operativos pendientes .

. Reapertura de la paritaria.

El sindicato aseguró que el escenario salarial es “angustiante”, especialmente en un contexto de crecimiento sostenido de las operaciones aéreas.

Postura de EANA y convocatoria oficial

Por su parte, desde EANA señalaron que mantienen la voluntad de diálogo y cuestionaron la decisión del gremio, al considerar que las medidas terminan perjudicando a los propios trabajadores y a los pasajeros.

En ese marco, informaron que la Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia para el miércoles 17 de diciembre a las 10, con el objetivo de destrabar el conflicto y evitar mayores complicaciones en el sistema aéreo.

Sin embargo, ATEPSA ratificó el cronograma de paros.

Cronograma de paros de controladores aéreos

Las medidas anunciadas afectarán principalmente despegues, de acuerdo al siguiente esquema:

Miércoles 17 de diciembre , de 8 a 11: vuelos con destino nacional .

, de 8 a 11: vuelos con destino . Jueves 18 de diciembre , de 16 a 19: vuelos con destino nacional .

, de 16 a 19: vuelos con destino . Martes 23 de diciembre , de 19 a 23: vuelos con destino nacional .

, de 19 a 23: vuelos con destino . Sábado 27 de diciembre , de 14 a 17: vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país.

, de 14 a 17: vuelos con destino en todos los aeropuertos del país. Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11: afectación a toda la aviación en todos los aeropuertos del país.

Preocupación por las fiestas de fin de año

El inicio de las fiestas de fin de año y el aumento del flujo turístico incrementan la preocupación por el impacto de las medidas, ya que diciembre es uno de los meses de mayor demanda aérea.

Las restricciones podrían generar demoras, reprogramaciones y cancelaciones, afectando a pasajeros, aerolíneas y operadores aeroportuarios en todo el país.