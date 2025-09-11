Paro y ruidazo nacional contra el veto de Milei al Garrahan 

​

Los trabajadores del Hospital Garrahan anunciaron un paro para mañana a partir de las 7 con posterior movilización a Plaza de Mayo, y un “ruidazo nacional” a partir de las 20 en rechazo a la decisión “despiadada y cruel” del presidente Javier Milei de vetar la ley que le actualizaba el financiamiento para ese centro de pediatría. “No vamos a dar un paso atrás”, sentenció la asamblea.

La decisión fue anunciada esta mañana luego de una asamblea en la que por mayoría se votó la intensificación de un plan de lucha en demanda de un “salvataje por parte del gobierno nacional para este hospital que se está hundiendo”, remarcó Norma Lezama, delegada de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APYT) de esa institución.

Las protestas que tendrán lugar mañana fueron tomadas en solidaridad y en conjunto con el reclamo de los trabajadores y estudiantes de universidades nacionales, a las que el Gobierno también vetó ayer -en la antesala del Día del Maestro- la ley que actualiza los fondos que les gira el Estado nacional.

“Mañana vamos a la huelga, vamos a tener asamblea y luego marchar hacia Plaza de Mayo, que va a ser la primera movilización de una tanda de acciones que va a culminar rodeando el Congreso”, anunció Alejandro Lipcovich, delegado de ATE-Garrahan.

El plan es el siguiente: paro a partir de las 7 (con atención de urgencias y servicio activo en Guardia), asamblea desde las 13, movilización por la tarde junto con docentes y estudiantes universitarios, y un “ruidazo nacional” a las 20, del que se podrá participar en balcones, calles o cualquier otro espacio público.

“No vamos a dar un paso atrás en la defensa de este hospital, de la salud en general y de las infancias a las que este gobierno odia, maltrata y está dispuesto a pasar por encima”, remarcó Lezama durante un discurso en la puerta del hospital, acompañada por decenas de profesionales y no profesionales.

La delegada dejó claro que a las medidas de protesta de mañana se podrían sumar otras “más profundas” si Javier Milei no revierte su “ataque tremendo, despiadado y cruel” contra el Garrahan.

“Estábamos convencidos de que había que luchar por la ley” que votó el Congreso y que ayer fue vetada por el jefe de Estado, con la insistente excusa del “equilibrio fiscal” y demás argumentos que hasta ahora no pudo sostener.

Lezama recalcó que la situación en ese hospital es gravísima: “Los profesionales que se van, los insumos que faltan… Es una situación angustiante y desesperante”, añadió.

Por su parte, Lipcovich instó a las centrales sindicales que convoquen a “una huelga nacional para defender al Garrahan y las universidades” públicas del “ataque despiadado” llevado a cabo por la administración de La Libertad Avanza (LLA).

Además, consideró que el veto presidencial es la evidencia de que “el Gobierno se está hundiendo” tras la derrota electoral en territorio bonaerense y en otras provincias. “Es el acto de un Gobierno en crisis, repudiado en las urnas y que carece de legitimidad para seguir aplicando su motosierra y los ajustes”, enfatizó.