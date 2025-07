Paro y abrazo simbólico en el Garrahan 

​

Los trabajadores del Hospital Garrahan no se rinden. Este jueves los médicos y profesionales de la institución pediátrica realizaron un paro por 24 horas y un abrazo simbólico para exigir la recomposición del poder adquisitivo de sus salarios y la actualización del presupuesto del hospital. Mientras tanto, los funcionarios del Ministerio de Salud siguen sin ofrecer una propuesta salarial que permita a los trabajadores del Garrahan recuperar sus ingresos tras el brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier Milei desde su asunción. “No tenemos ningún tipo de comunicación, del otro lado hay un silencio absoluto”, dijo a Página/12 Belén, médica de planta del hospital de niños. El próximo jueves habrá una movilización desde Congreso hacia Plaza de Mayo.

Durante la medida de fuerza, aprobada en la asamblea de la semana anterior –en el marco del plan de lucha que desde hace meses impulsan los trabajadores–, se mantuvo únicamente el servicio de guardia y la atención de pacientes internados. “El Gobierno Nacional, encabezado por (Javier) Milei y (Mario) Lugones, insiste, junto al Consejo de Administración, en dilatar el conflicto, no hacer ninguna propuesta de aumento salarial y apostar al desgaste y al cansancio. Sin embargo, el resultado es el contrario: el equipo de salud está cada vez más cohesionado y el apoyo social no deja de amplificarse“, aseguró Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), en declaraciones a la prensa.

La jornada contó con el apoyo de agrupaciones como la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), que bajo la consigna “Frente a la crueldad, construimos comunidad” realizó un verdurazo en el que repartió cinco mil kilos de verduras frescas a vecinos y personal del hospital. También participó la orquesta del Teatro Colón, que brindó un concierto solidario en apoyo a la protesta. “Fue una jornada con amplia adhesión por parte de todos los trabajadores del hospital”, destacó Belén y lamentó que desde el Gobierno no haya ningún tipo de respuesta ante la demanda de los médicos y residentes de la institución. “El diálogo es casi nulo. No tenemos ningún tipo de comunicación, ni positiva ni negativa. Simplemente del otro lado hay un silencio absoluto”, afirmó. La médica del hospital de niños también expresó su preocupación por la designación de Mariano Pirozzo como nuevo director médico del Garrahan. “Su designación es clara y estratégica por parte del Gobierno. Viene a reducir el hospital”, señaló y sostuvo que “sus únicos antecedentes en la función pública fueron para el vaciamiento de dos hospitales, el Bonaparte y el Sommer, y nos preocupa mucho tener en la dirección del Garrahan a una persona que no está formada en el ambiente público, no tiene experiencia en el tratamiento de una institución tan grande como la nuestra y tampoco es pediatra”.

En diálogo con este diario, Mercedes, enfermera del hospital pediátrico, resaltó que “si aún no han podido ahondar aún más en el recorte del Garrahan es porque hemos estado en pie de lucha desde el primer momento”. “No solamente luchamos por nuestro salario y nuestras condiciones de trabajo, sino por la salud pública, especialmente la salud de los que menos tienen, porque es igualitaria para niños, niñas y adolescentes de todo el país, y de excelente calidad, como venimos brindando hasta ahora”, señaló y remarcó la importancia de que la movilización del próximo jueves sea multitudinaria y tenga el acompañamiento del conjunto de la sociedad. “Creemos que va a ser una jornada muy importante, por eso llamamos a que se sumen todos aquellos que creen en la importancia de defender una salud pública como la que brindamos históricamente en el hospital”, completó.

Informe: Juan Pablo Pucciarelli