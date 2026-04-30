Paro en el Servicio Meteorológico Nacional: alertan posibles demoras y cancelaciones de vuelos este jueves

La medida de ATE afecta al SMN durante 24 horas en todo el país. El sector aerocomercial podría verse impactado por falta de información clave para operar.

El paro anunciado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el Servicio Meteorológico Nacional para este jueves 30 de abril podría generar complicaciones en los vuelos de todo el país, incluyendo demoras, reprogramaciones y posibles cancelaciones.

La medida de fuerza se enmarca en un conflicto gremial por el supuesto “achicamiento” del organismo y reclamos vinculados a despidos y condiciones laborales.

Paro del SMN: qué reclaman los trabajadores

Desde el gremio denunciaron declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y cuestionaron el rumbo de las políticas hacia el organismo.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió que la protesta responde al intento de despidos y al recorte de personal, que según el sindicato afecta a cientos de trabajadores.

Cómo puede afectar a los vuelos en Argentina

El impacto principal del paro se da en la operación aerocomercial, ya que el SMN provee información meteorológica esencial para despegues y aterrizajes.

Sin esos reportes, el sistema aéreo podría enfrentar dificultades operativas, especialmente en jornadas de alta demanda como la previa de un fin de semana largo.

Aeropuertos y posibles demoras: qué recomiendan a los pasajeros

El paro podría afectar vuelos en aeropuertos como Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) y Aeroparque Jorge Newbery, además de terminales del interior del país.

Las autoridades recomiendan a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos y mantenerse atentos a las notificaciones de las aerolíneas ante posibles cambios de horario o reprogramaciones.

Antecedentes del conflicto en el Servicio Meteorológico

Días atrás, el organismo ya había anunciado una medida de protesta que finalmente no se concretó, luego de que fuera declarada ilegal por el Gobierno al tratarse de un servicio considerado esencial.

El conflicto continúa abierto en medio de reclamos sindicales por la continuidad laboral, la inversión en el organismo y la reincorporación de trabajadores despedidos.

Mientras tanto, el paro de 24 horas vuelve a poner en alerta al sistema aeronáutico y genera incertidumbre sobre el normal funcionamiento de los vuelos en todo el país.