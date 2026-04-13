Paro de médicos de PAMI: reclamos por cambios en el sistema de pagos y atención limitada por 72 horas

Médicos de PAMI iniciaron un paro de 72 horas en rechazo a cambios en el sistema de pagos que, según denuncian, afectan sus ingresos y la atención a afiliados en todo el país.

Los médicos de cabecera del PAMI iniciaron un paro de 72 horas en todo el país en rechazo a la implementación de la resolución 1107/2026, una medida que modifica el esquema de remuneración y que, según denuncian, impacta de manera directa en sus ingresos y en la calidad del servicio.

La protesta, impulsada por la APPAMIA, comenzó este lunes y se extenderá hasta el miércoles, afectando principalmente los turnos programados, aunque se garantiza la atención de urgencias.

El eje del conflicto radica en el cambio del sistema de pago. Hasta ahora, los profesionales cobraban un esquema mixto que combinaba un monto fijo por paciente (cápita) con adicionales por consultas, visitas domiciliarias y otras prestaciones. Con la nueva normativa, ese esquema fue reemplazado por uno exclusivamente capitado, eliminando los extras y atando los ingresos al número de afiliados asignados.

Desde el organismo sostienen que no se trata de un recorte, sino de una reorganización que eleva el valor de la cápita y permite ordenar el sistema. Además, argumentan que la medida busca mejorar los controles y evitar irregularidades en la facturación de prestaciones.

Sin embargo, desde el sector médico advierten que el impacto no es uniforme. Mientras algunos profesionales podrían ver incrementados sus ingresos, otros —especialmente quienes cuentan con menor cantidad de afiliados— aseguran que sufrirán una caída significativa. “El cambio hace inviable la práctica médica en muchos casos”, señalaron desde la representación gremial.

Otro de los puntos cuestionados es la aplicación retroactiva de la resolución al 1° de abril, lo que generó un fuerte rechazo por parte de los profesionales, que calificaron la medida como intempestiva.

El conflicto expone una discusión de fondo sobre el modelo de atención primaria en Argentina, en un sistema que asiste a millones de afiliados. Mientras desde el PAMI aseguran que el nuevo esquema permitirá mayor previsibilidad y control, los médicos reclaman diálogo y advierten sobre posibles consecuencias en la calidad del servicio.