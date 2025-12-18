Paro de controladores aéreos: cómo continuará la medida y qué vuelos se verán afectados hasta el 29 de diciembre

El paro de controladores aéreos continuará de manera escalonada hasta el 29 de diciembre y afectará despegues de vuelos nacionales e internacionales en todos los aeropuertos del país, en medio de un conflicto salarial y laboral entre el gremio ATEPSA y la empresa EANA, con impacto en plena previa de las fiestas.

El paro de controladores aéreos continuará de manera escalonada hasta el 29 de diciembre, con interrupciones que impactarán primero en los vuelos nacionales y luego en los internacionales, según confirmó la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). La medida, iniciada este miércoles 17 de diciembre, podría afectar a más de 100.000 pasajeros en todo el país, en plena previa de las fiestas.

El plan de lucha se da en el marco de un conflicto que el gremio mantiene con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), al que se suma la intervención de la Secretaría de Trabajo, con reuniones previstas para intentar destrabar la situación. Sin embargo, ante la falta de avances concretos, el sindicato ratificó la continuidad de las protestas.

Desde ATEPSA informaron que “a partir del 17 de diciembre comenzó la afectación progresiva de vuelos nacionales, llegando posteriormente a los internacionales”, en línea con el plan iniciado el pasado 3 de noviembre.

Cronograma de paros

Las medidas de fuerza se aplicarán en las siguientes fechas y horarios en todos los aeropuertos del país:

Jueves 18 de diciembre , de 16 a 19 : vuelos nacionales.

, de : vuelos nacionales. Martes 23 de diciembre , de 19 a 22 : vuelos nacionales.

, de : vuelos nacionales. Sábado 27 de diciembre , de 14 a 17 : vuelos internacionales.

, de : vuelos internacionales. Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11: interrupción total del servicio, vuelos nacionales e internacionales.

El gremio aclaró que la medida afecta únicamente a los despegues, ya que durante los horarios del paro se restringirán las autorizaciones de salida y no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo.

Vuelos exceptuados

Quedan fuera de la medida las operaciones:

En situación de emergencia.

Sanitarias y humanitarias.

De Estado.

De búsqueda y salvamento.

Los reclamos

ATEPSA sostiene que existen incumplimientos salariales y laborales acordados en paritarias cerradas hace más de tres meses. Entre los principales reclamos figuran:

Incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo.

Falta de diálogo por parte de EANA.

Despidos sin causa.

Deterioro del salario del sector.

Desde el gremio recordaron que el conflicto ya había sido abordado en agosto con una conciliación obligatoria, pero ante la falta de respuestas, se resolvió retomar las medidas de fuerza.

Recomendaciones a los pasajeros

Ante este escenario, se recomienda a quienes tengan vuelos programados durante las fechas afectadas verificar el estado de su vuelo con la aerolínea y mantenerse informados a través de los canales oficiales, especialmente en los días previos a Navidad y Año Nuevo.